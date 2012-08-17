طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی پایتخت در زمان اجلاس به استانداری اعلام شد

حسین زارع صفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : طی هماهنگی به عمل آمده با دستگاههای مسئول از جمله استانداری تهران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و پلیس اجرائیات شهرداری در بحث آماده سازی شهر تهران برای اجلاس سران کشورهای غیر تعهد اقدام به تدوین طرح شناسایی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهر تهران کرده ایم.

وی افزود: البته این موضوع در جلسات متعددی که با حوزه های مختلف درون شهرداری از جمله معاونت خدمات شهری و قضات طرح ساماندهی آسیب دیدگان نیز برگزار شده، مطرح و هماهنگ شد که در نتیجه مصوب شد تا از 20 مردادماه این طرح اجرایی شود.

مدیرعامل سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران اظهار داشت: جزئیات برنامه های عملیاتی ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ویژه برگزاری اجلاس علاوه بر اینکه به مناطق ابلاغ شد به استانداری تهران هم اعلام شده و ما امیدواریم که بیشترین همکاری و حمایت را شاهد باشیم.

زارع صفت اعلام کرد: مدت ساماندهی و نگهداشت آسیب دیدگان در سامانسراها با مجوز قضائی صادر شده در مدت برگزاری اجلاس افزایش یافته است که به همین منظور در تلاش هستیم با اقدامات انجام شده در جهت افزایش ظرفیت پذیرش سامانسراها بروز مشکلات احتمالی در این خصوص رفع شود.