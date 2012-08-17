حضور گسترده ادیان و مذاهب مختلف ارومیه در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، موج عدالت خواهی و تنفر از رژیم غاصب اسرائیل نه تنها در بین مردم مسلمان جهان بلکه در منظر هر فرد آزاد اندیش و صلح طلبی امروز موج می زند، حضور پرشور ارامنه، آشوری و سایر اقلیت های مذهبی ساکن در ارومیه سند زنده بر این مدعاست.

امروز هموطنان اقلیت های مذهبی همپای مردم ارومیه با فریاد های حق طلبه مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا ضمن اعلام انزجار خود از اقدامات ددمنشانه رژیم غاصب حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

نمایندگی خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان غربی در ارومیه با صدور بیانیه ای تاکید کرده است:ارامنه آذربایجان غربی همگام با دیگر آحاد مردم استان آذربایجان غربی در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند.

در این بیانیه آمده است، بدینوسیله اعلام می داریم ما ارامنه ارومیه مثل سایر اقشار ملت ایران 27 مرداد در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت فعال خواهیم داشت تا به جهانیان نشان دهیم که ما همیشه در صحنه هستیم.

استاندار آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز با صدور بیانیه مشترک در حمایت از مردم مظلوم فلسطین خواستار حضور گرم و گسترده مردم ارومیه در این راهپیمایی شدند.

در این بیانیه آمده است، روز قدس میراث گران‌بهای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی ، هوشمندی و درایت امام خمینی (ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی‌اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است.

روز جهانی قدس، روز تجلی اراده ملت ها برای آزادی ، روز نوید رهایی از ستم، روز غیرت، عزت، کرامت و عدالت است. این روز مقدس تبلور عینی حمایت ملت‌های آزاده و مستقل جهان از قیام ملت قهرمان ومظلومی است که با تکیه بر اراده پولادین خویش فریاد رسای خود را برای رفع کاملاشغال از سرزمین پیامبران و آزادی قدس شریف سر داده است.

این بیانیه می افزاید: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در حالی امسال از راه می رسد که وقوع جنبش بیداری اسلامی در منطقه و سقوط یکی پس از دیگری دیکتاتورهای سرسپرده و حکام دست نشانده وابسته به منظومه صهیونیسم و آمریکا ، بیش از پیش بنیان های شوم رژیم غاصب اسرائیل را به تزلزل در آورده و جنبشی که ملهم از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته، می رود که یکبار برای همیشه تارو پود غاصبان قبله اول مسلمین را از هم دریده و کاخ های فراعنه زمانه را در هم شکسته و بر سیطره و سلطه و ظلم جهان خواران خاتمه دهد.

راهبرد امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آنان تضعیف و شکست جبهه مقاومت ضد صهیونیستی و جلوگیری از گسترش بیداری اسلامی در منطقه است که با دخالت های آشکار و پنهان در سوریه به عنوان خط مقدم مقاومت و پشتیبانی همه جانبه و بکارگیری تمامی ظرفیت های نظامی ، تروریستی و اطلاعاتی علیه این کشور ، تضعیف جریان حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین جلوه گر است.

اینجانبان ضمن پاسداشت این روز عظیم، روز ارادة ملت ها برای حذف رژیم اشغالگر، با اعلان انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی و در لبیک به ندای رهبر و مقتدی خویش حضرت آیت الله خامنه ای و همصدا با همة مردم مسلمان و آزادیخواه جهان، از عموم مردم روزه دار و شب زنده داران لیالی قدر دعوت می نماییم تا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان آزادی قدس شریف را فریاد زنند و با خروش انقلابی خویش لرزه بر اندام مستکبران جهان و اشغالگران قدس شریف افکنده و حقانیت تنیده شده در مظلومیت مردم فلسطین را در گستره گیتی طنین انداز نمایند و با حضور قاطع و محکم خود نشان دهند علی رغم افزایش تحریم ها برای دست کشیدن از اهداف انقلاب ، ملت ایران ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و از تصمیم ها و اراده خود منصرف نخواهد شد.

نامه نگاری دانش آموزان آذربایجان غربی در راهپیمایی روز قدس به دبیرکل سازمان ملل

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌ آموزان آذربایجان ‌غربی در حاشیه راهپیمایی امروز روز قدس در گفتگو با خبرنگاران گفت: دانش آموزان حاضر در راهپیمایی روز قدس استان نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با موضوع فلسطین می نگارند.

علی رزازی افزود: این نامه در حاشیه راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس و در راستای حساس کردن مجامع بین المللی در خصوص مساله مهم فلسطین نگاشته می شود.

وی در ادامه با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های ضدصهیونیستی در مسیر راهپیمایی روز قدس در تمامی شهرستانهای آذربایجان غربی اضافه کرد: این نمایشگاه‌های خیابانی به اهتمام اتحادیه ‌انجمن‌های اسلامی دانش ‌آموزان استان و با موضوع تصاویر و مطالب ضدصهیونیستی برپا شده اند.

رزازی ادامه داد: اطلاع ‌رسانی ظلم و ستم رژیم غاصب اسرائیل بر علیه مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و همچنین جمع‌آوری امضای شرکت‌کنندگان در راهپیمایی برای همدردی با فلسطینیان در مسیرهای راهپیمایی از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاههاست.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌ آموزان آذربایجان ‌غربی با تاکید بر مشارکت کم نظیر مردم ایران و استان در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال افزود: این راهپیمایی ها مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و سند زنده ای در اثبات همراهی مردم مسلمان ایران و منطقه با مردم مظلوم فلسطین است.

روز جهانی قدس نماد مبارزه با استکبار جهانی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی معقتد است، روز جهانی قدس نماد مبارزه و به عنوان سلاحی برای مبارزه با استکبار جهانی و به ویژه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

حجت الاسلام عبدالرحیم نیساری در حاشیه راهپیمایی روز قدس در ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نامگذاری روز قدس نشان داد مرزهای انقلاب اسلامی به وسعت جهان است اظهارداشت: : نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس توسط امام خمینی (ره) به دنیا نشان داد که مرزهای انقلاب اسلامی فراتر از این خاک و به وسعت جهان است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در مبارزات و مقاومت ملت فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی تاثیر شگرفی داشته است افز.د: مساله فلسطین و آزادی قدس شریف به عنوان نقطه مشترک می تواند محور وحدت و انسجام اسلامی در منطقه و جهان باشد.

حجت الاسلام نیساری گفت: همه ساله مسلمانان جهان در این روز امتی بزرگ و واحد را در مقابل دشمنان اسلام تشکیل می دهند که امسال نیز بار دیگر جنایتکاران بین المللی و رژیم نامشروع صهیونیستی را خوار و ذلیل می کنند.