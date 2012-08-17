به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس در خیابان انقلاب تهران حضور یافته بود، درباره حضور مردم در این راهپیمایی گفت: وقتی که ما خودمان داخل این راهپیمایی هستیم نمی توانیم همه حضور مردم را ببینیم، ولی مشخص است که جمع کثیری از مردم از همه کوچه ها و خیابان ها به سمت مسیر راهپیمایی آمده اند و این نشانه ای از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس است.

وی ادامه داد: حضور مردم ایران در راهپیمایی امروز اهمیت بسیار بالایی دارد و دلیل آن هم اتفاقاتی است که در منطقه رخ می دهد و کشورهای زورگو و ستمگر قصد دخالت در امور کشورها را دارد.

محسنی اژه ای تاکید کرد: حضور کثیر مردم در چنین حرکت هایی نشانه ای از وحدت ما علیه استکبار است و مقایسه با استکبارگران تنها از راه مقاومت و وحدت به نتیجه می رسد.

به گفته وی، جنگ سی و سه روزه در لبنان یکی از نمادهای بارز پیروزی مسلمانان در برابر استکبار بود که از راه مقاومت و وحدت میسر شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: همواره وحدت و استقامت در مبارزه با استکبارگران جواب می دهد و ما هرقدر بتوانیم وحدت جهان اسلام را تقویت کنیم در برابر نظام سلطه و ظالمان جهانی قوی تر خواهیم بود.