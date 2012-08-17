۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

روز جهانی بیداری اسلامی-37؛

محسنی اژه‌ای: وحدت و استقامت در مبارزه با استکبار همیشه جواب می دهد

محسنی اژه ای با بیان اینکه همواره وحدت و استقامت در مبارزه با استکبارگران جواب می دهد تاکید کرد: ما هرقدر بتوانیم وحدت جهان اسلام را تقویت کنیم در برابر نظام سلطه و ظالمان جهانی قوی تر خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس در خیابان انقلاب تهران حضور یافته بود، درباره حضور مردم در این راهپیمایی گفت: وقتی که ما خودمان داخل این راهپیمایی هستیم نمی توانیم همه حضور مردم را ببینیم، ولی مشخص است که جمع کثیری از مردم از همه کوچه ها و خیابان ها به سمت مسیر راهپیمایی آمده اند و این نشانه ای از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس است.

وی ادامه داد: حضور مردم ایران در راهپیمایی امروز اهمیت بسیار بالایی دارد و دلیل آن هم اتفاقاتی است که در منطقه رخ می دهد و کشورهای زورگو و ستمگر قصد دخالت در امور کشورها را دارد.

محسنی اژه ای تاکید کرد: حضور کثیر مردم در چنین حرکت هایی نشانه ای از وحدت ما علیه استکبار است و مقایسه با استکبارگران تنها از راه مقاومت و وحدت به نتیجه می رسد.

به گفته وی، جنگ سی و سه روزه در لبنان یکی از نمادهای بارز پیروزی مسلمانان در برابر استکبار بود که از راه مقاومت و وحدت میسر شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: همواره وحدت و استقامت در مبارزه با استکبارگران جواب می دهد و ما هرقدر بتوانیم وحدت جهان اسلام را تقویت کنیم در برابر نظام سلطه و ظالمان جهانی قوی تر خواهیم بود.

