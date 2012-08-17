فریاد بیداری اسلامی در دیار آیت الله طالقانی طنین افکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، کهن دیار فرهنگ و مذهب، زادگاه مجاهد نستوه آیت الله طالقانی از آغازین ساعات امروز میزبان حضور گرم پرشور مردم شد تا طنین دادخواهی آنها از مردم مظلوم فلسطین، فریاد بیداری اسلام باشد بر گوش و جان ظالمان و مدعیان قدرت.

امروز طالقان سراسر شور حضور مردم روزه دار، خداجو و همیشه در صحنه ای است که دوش تا دوش یکدیگر، هم کلام و هم ندا، آزادی فلسطین و قدس عزیز را فریاد می زنند.

همه مردم از پیر و جوان از روستاها و بخش های مختلف این شهرستان، از بالا طالقان و پائین طالقان و میان طالقان آمده اند تا ندای امام راحل، شهدا و رهبر کیبر انقلاب را به بهترین شکل لبیک گویند.

حضور گرم مردم طالقان در راهپیمائی امروز پاسخی کوبنده است به تحریم ها و تهدیدها، آمده اند فریاد بزنند که ایران و ایرانی نه تنها زیر بار ظلم نمی رود بلکه با ظلم در هر جای دنیا که باشد مقابله می کند.

مردم طالقان مردمی با پیشینه تاریخی غنی در حماسه آفرینی و حضور در صحنه های مختلف سیاسی، فرهنگی و مذهبی هستند.

اینجا دیار آیت الله طالقانی است کسی که در مقابله با ظلم همواره جان بر کف بود و دست اخر نیز در راه عزت اسلام و مسلمانان و دفاع از ارزشهای انقلابی و اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نماند.

امروز مردم طالقان با حضور پرشور خود و با فریادهای خود که همچون گرزی بر سر دشمنان فرود می آید ثابت کردند که راه طالقانی و طالقانی ها همچنان ادامه دارد.

میدان امام خمینی، میدان جلال آل احمد و بلوار طالقانی این شهرستان مملو از جمعیتی است که مصمم تر از همیشه آمده اند تا رعب و وحشت بر دل امریکا و اسرائیل افکنده و بارقه های امید مردم مظلوم فلسطین را پر افروغ تر از همیشه کنند.

همچنان بر جمعیت حاضر در راهپیمائی افزوده شده و مردم از هر کوی و برزنی خود را به خیل عظیم لبیک گویان به ندای رهبر اضافه می کنند تا در مصلی نماز جمعه به اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه پرداخته و بار دیگر قدرت مسلمانان و اسلام را به رخ جهان و جهانیان بکشند.

مردم طالقان به شایستگی پاسخ تهدید و تحریم های دشمن را دادند

ساسان دلاویز فرماندار طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آمریکا و اسرائیل در این گمان بودند که تهدیدها و تحریم ها ملت ایران را از پای درآورده و دیگر شاهد حماسه حضور آنها در صحنه های این چنینی نخواهند بود.

وی افزود: حضور مردم در اقصی نقاط کشور و مسمانان در کشورهای دیگر در راهپیمائی امروز پاسخی شایسته و محکم بود به تهدیدها و تحریم ها دشمن و بی شک نا امیدی آنها از توطئه ها و نقشه های شومشان را رقم زد.

دلاویز با تاکید بر اینکه روز قدس یادگار امام بوده و متعلق به یک کشور و یک ملت نیست تصریح کرد: جز حضور گرم و پرشور و قاطع چیز دیگری از مردم طالقان انتظار نمی رفت چرا که مردم این دیار همواره در لبیک به ندای رهبر و آرمان های شهدای اسلام پیشقدم بوده اند.

وی افزود: موضوع قدس فراتر از بحث فلسطین و اسرائیل بوده و در واقع این سرزمین خط مقدم رویارویی اسلام با صهیونیسم بین‌الملل است و مسلمانان حمایت از مردم فلسطین را بر اساس آموزه‌های دینی وظیفه خود می‌دانند.



وی تصریح کرد: عظمت و پایداری مسلمانان جهان در برابر ظلم و استکبار در راهپیمایی روز جهانی قدس نمایان می‌شود.



اینجا طالقان است کهن دیار علم، فرهنگ و مذهب، اینجا دیار طالقانی است و طالقانی مسلک ها هنوز بیدارند...

