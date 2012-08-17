دکتر همایون صامیه رئیس انجمن کلیمیان تهران در حاشیه راهپیمایی روز قدس در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر حضور گسترده جامعه ایرانیان کلیمی در راهپیمایی این روز راهپیمایی روز قدس گفت: امروز جامعه ایرانیان کلیمی در تهران و شهرستانها مانند بقیه جامعه بزرگ ایرانی در راهیپمایی روز قدس حاضر شدند تا همگی رسما اعلام کنیم که ما با فعالیت های ظالمانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی مخالف هستیم و از ملت مظلوم فلسطین دفاع می کنیم.

وی در رابطه با شرایط منطقه و سوریه گفت: استکبار جهانی اصلا تمایلی به اتحاد مسلمانان در منطقه برای مبارزه با رژیم صهیونیستی ندارد، بر این اساس با ایجاد درگیری و ستیز در مناطق مختلف از جمله سوریه قصد دارند این اتحاد را از بین ببرند به همین علت باید تمامی آزادی خواهان جهان برای مبارزه تلاش کنند تا استکبار جهانی نتواند به این اهداف شوم خود برسد.

صامیه در پایان با تاکید بر جدا بودن مذهب یهودیت از رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی هرگز عملش با مذهب یهودیت منطبق نیست و ابدا ما آن را به عنوان یک رژیم یهودی قبول نداریم و مطمئن هستیم چیزی که باقی می ماند حق و عدالت است نه از ظلم رژیم صهیونیستی.