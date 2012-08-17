۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

دستجردی:

شاهد فصل نوین در جهان اسلام هستیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت و درمان با اشاره به سقوط دیکتاتورها و بیداری اسلامی در کشورهای عربی گفت: امروز شاهد فصل نوینی در جهان اسلام هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحیددستجردی ظهر جمعه در مراسم پر شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به این گرمای شدید و طاقت فرسا حضور پر شکوه مردم هرمزگان نشان می دهد مردم بندرعباس همچنان در صحنه هستند.

وی عنوان کرد: امروز بیداری اسلامی نور جدید برای حکومت جهانی اسلام بوجود آورده است و دست استکبار برای مسلمین رو شده است.

وی با بیان اینکه شاهد فصل نوین در جهان اسلامی هستیم، افزود: سقوط دیکاتورهای کشورهای عربی نوید روزهای روشنی برای مسلمانان ستمدیده و عدالت خواه جهان اسلام است.

وحیددستجردی اضافه کرد: روز قدس روز اتحاد و وحدت مسلمانان جهان است، استکبار از این روز وحشت دارد و می داند این راهپیمایی ها نابودی شان را رقم خواهد زد.

 

