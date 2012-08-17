شاهد فصل نوین در جهان اسلام هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحیددستجردی ظهر جمعه در مراسم پر شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به این گرمای شدید و طاقت فرسا حضور پر شکوه مردم هرمزگان نشان می دهد مردم بندرعباس همچنان در صحنه هستند.

وی عنوان کرد: امروز بیداری اسلامی نور جدید برای حکومت جهانی اسلام بوجود آورده است و دست استکبار برای مسلمین رو شده است.

وی با بیان اینکه شاهد فصل نوین در جهان اسلامی هستیم، افزود: سقوط دیکاتورهای کشورهای عربی نوید روزهای روشنی برای مسلمانان ستمدیده و عدالت خواه جهان اسلام است.

وحیددستجردی اضافه کرد: روز قدس روز اتحاد و وحدت مسلمانان جهان است، استکبار از این روز وحشت دارد و می داند این راهپیمایی ها نابودی شان را رقم خواهد زد.