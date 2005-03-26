مسلم فدايي : صداي شاعران مستقل ، خيلي دير به مخاطب مي رسد / معلوم نيست " بودجه هاي شعر " در كجا و براي چه كساني هزينه مي شود

اين شاعر و نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه شاعر و نويسنده ، اگر بخواهد استقلال داشته باشد و به تعبير بهتر ، با هيچ جايي حشر و نشر نداشته باشد ، حتي نمي تواند اشعار و آثار خود را در معرض قضاوت اهل نظر قرار بدهد ، البته در سالهاي اخير وبلاگ ها و سايت هاي ادبي توانسته اند نقش به سزايي در معرفي جوانان و اهل قلم ما داشته باشند .



مسلم فدايي تصريح كرد : بسياري از دوستان شاعر دوره دبيرستان و دانشگاه را كه بعضا سالها از هم بي خبر بوديم ، دوباره در فضايي كه به واسطه ي نشرالكترونيك ايجاد شده ، ديده ام ، همچنين با عزيزان زيادي آشنا شدم كه براي اولين بار مي ديدمشان يا شعرهايشان را در اينجا ميخواندم، شاعران بزرگواري را كه حق بزرگي بر گردن من دارند و در سالهاي آغازين دهه 70 مشوق من بودند مجددا ديدم و براي مني كه سالها بود با دلشكستگي از مطبوعات ، محفل ها، انجمن ها و كنگره هاي ادبي كناره گيري كرده بودم وبلاگ نويسي فضاي جديدي بود كه توانست مرا بي واسطه با برخي از مخاطبان شعرم رويارو كند تا با حوصله ي بيشتري برايشان شعرهايم را بخوانم، حرفها و دغدغه هايم را بگويم و در عوض، ديدگاه هايشان را در مورد تمامي اينها بدانم .



اين شاعر و نويسنده ياد آور شد : متاسفانه هنوز به خاطر بالا بودن هزينه ي دسترسي به اينترنت ، بسياري ازعلاقمندان شعر و ادب اين مرز و بوم از دسترسي به اين فضا محروم هستند كه اين نيز خود حديث ديگري است و بماند اينكه بودجه هاي سرشاري در تهران و شهرستان ها به حساب شعر سرازير مي شود اما معلوم نيست كه واقعا اين بودجه ها دركجا و براي چه كساني هزينه مي شود ؟!