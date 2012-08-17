۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

با حضور اقشار مردم/

راهپیمایی روز قدس در شهر اراک پرشور تر از گذشته برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: راهپیمایی روز قدس در شهر اراک با حضور اقشار مختلف مردم و با سردادن شعارهایی علیه استکبار جهانی و آزادی قدس شریف پرشور تر از گذشته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه دار اراکی بار دیگر با حضور در راهپیمایی رووز قدس وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب ثابت کردند و با سر دادن شعارهایی چون" ما ذوالفقار حیدریم فداییان رهبریم"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" حمایت خود را از جنبشهای اسلامی و آزادی قدس شریف اعلام کردند.

مردم که در میدان شهدا شهر اراک تجمع خود را آغاز کرده بودند با عبور از پل خیبر، خیابان شیخ فضل الله نوری در نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلای اراک رفته تا در این مکان نیز فریضه نماز را انجام و به سخنرانی آیت الله سید محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب گوش فرا دهند.

در این راهپیمایی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب، نماینده ولی فقیه ، استاندار مرکزی و مسئولین استانی مردم را همراهی می کردند و در پایان نیز قطعنامه روز قدس قرائت شد.

