به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان اظهار داشت : در هر بسته اهدایی پنج قلم از اقلام سرگرم کننده و در عین حال آموزشی از محصولات سازمان ترافیک قرار داشت.
وی با اشاره به این که هر بسته اهدایی حاوی پنج محصول برای انتقال غیر مستقیم موضوعات آموزشی بود، اظهار کرد: این محصولات علاوه بر سرگرمی کودکان، در بر گیرنده نکات آموزشی نیز می¬باشند.
جباری زادگان با بیان این که اسباب بازی های اهدایی بین کودکان روستاهای مناطق آسیب دیده توزیع شد، تصریح کرد: امیدواریم با اهدای این هدایا توانسته باشیم ذره کوچکی از اندوه و غم بزرگ این کودکان عزیز به ویژه کودکانی که پدر و مادر خودر را از دست داده اند را برای لحظاتی کاهش دهیم.
معاون آموزش سازمان ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در هر بسته اهدایی برگه ای قرار داشت که روی آن خطاب به کودکان آذربایجانی نوشته شده بود: «قلب ما با شماست»
شهرداری تهران اعلام کرد:
اهدای بسته اسباب بازی برای کودکان زلزله زده آذربایجان شرقی
معاون آموزش سازمان ترافیک شهرداری تهران گفت : یک هزار بسته اسباب بازی از تولیدات این سازمان تحت عنوان هدیه کودکان تهرانی به کودکان آذربایجانی به کودکان در مناطق زلزله زده اهداء شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان اظهار داشت : در هر بسته اهدایی پنج قلم از اقلام سرگرم کننده و در عین حال آموزشی از محصولات سازمان ترافیک قرار داشت.
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