اهدای بسته اسباب بازی برای کودکان زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان اظهار داشت : در هر بسته اهدایی پنج قلم از اقلام سرگرم کننده و در عین حال آموزشی از محصولات سازمان ترافیک قرار داشت.



وی با اشاره به این که هر بسته اهدایی حاوی پنج محصول برای انتقال غیر مستقیم موضوعات آموزشی بود، اظهار کرد: این محصولات علاوه بر سرگرمی کودکان، در بر گیرنده نکات آموزشی نیز می¬باشند.



جباری زادگان با بیان این که اسباب بازی های اهدایی بین کودکان روستاهای مناطق آسیب دیده توزیع شد، تصریح کرد: امیدواریم با اهدای این هدایا توانسته باشیم ذره کوچکی از اندوه و غم بزرگ این کودکان عزیز به ویژه کودکانی که پدر و مادر خودر را از دست داده اند را برای لحظاتی کاهش دهیم.



معاون آموزش سازمان ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در هر بسته اهدایی برگه ای قرار داشت که روی آن خطاب به کودکان آذربایجانی نوشته شده بود: «قلب ما با شماست»