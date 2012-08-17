میناب نیازمند تغییرات/ پیگیری مصوبات سفر در اولویت برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر،عباس خدادا زاده نیک پی پنجشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه فرماندار میناب با تاکید برمقابله با قاچاق و ارتقا امنیت در شهرستان افزود:هدف مابهبودبخشیدن سطح کارآمدی و جامه عمل پوشاندن به خواسته‌های قانونی مردم و رصد کردن مطالبات آن از طریق دستگاه‌های مربوط و تلاش برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های در حال اجرا است.

خداداد زاده با اشاره به استفاده ازتمام فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در شهرستان با توجه به شناخت کامل میناب خاطر نشان کرد: تمام توان خود را به کار خواهم بست تا با همراهی و همکاری مدیران و مردم در راستای رضایت خداوند و خدمت به مردم حرکت کنم.

وی حضور ونقش پر رنگ مردم میناب را در مبارزات قبل از انقلاب، قابل تحسین خواند وافزود: روحانیون مبارز و نخبگان مینابی در تمامی صحنه‌های حساس نقش بی‌بدیل و موثری ایفا کرده‌اند و از این جهت میناب همانند نگینی در شرق هرمزگان می‌درخشد.

فرماندار میناب با بیان اینکه هر خدمتی که با اخلاص و اخلاق حسنه توام باشد ابدی خواهد بود، ادامه داد: هر چه خدمت و مسیر خدمت گذاری سخت‌تر باشد اجر معنوی آن نزد خداوند بیشتر است.

وی از تمرکز بر مسایل و تحولات اداری، مبارزه با فساد اداری و توجه به خدمت بی منت به مردم به عنوان امور مورد نیاز در میناب یادکرد و گفت: بیان سطح کارآمدی در شهرستان میناب باید ارتقا یابد.

وی، جبران عقب افتادگی ها در میناب رانیاز مند بسیج تمام ظرفیت ها دانست و ادامه داد: ایجاد فضای همکاری و مشارکت، همدلی و هم افزایی برای رفع مشکلات و امور برجا مانده را از اولویت‌های مدیریتی خود در میناب قرار خواهم داد.

وی ادامه داد: توجه به زیر ساخت ها،عمران و مبلمان شهری، تغییر چهره شهر، تکمیل و بهره برداری از مسکن مهر ،توسعه بنادر و راه‌های روستایی، توجه به اشتغال مولد با تکیه بر صنعت، کشاورزی و صیادی و همچنین آموزش نیروی انسانی کارآمد از دیگر اموری است که در میناب باید در دسور کار قرار گیرد.

خدادادزاده نیک پی تصریح کرد: تسریع در استقرار امنیت پایدار، پیشگیری از وقوع جرایم و مقابله با هنجارشکنان، اصلاح امور ترافیکی و مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، از موارد اولویت دار در میناب خواهد بود.