روز قدس نماد استکبارستیزی امام خمینی(ره) بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی همزمان با روز جهانی قدس در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان که با حضور جمع کثیری از مردم ولایتمدار سمنان در محل مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، روز قدس را نماد استکبارستیزی امام خمینی(ره) دانست و تصریح کرد: مردم بصیر ایران اسلامی بار دیگر با حضور در راهپیمایی روز قدس، استکبار ستیزی خود را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی در منطقه نشان دهنده اتحاد مسلمانان و در نهایت پیروزی است، گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از 100 کشور جهان برگزار می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید بر اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان استکبار و در راس آن اسراییل و امریکای جنایتکار بود، خاطرنشان کرد: هجمه های دنباله دار دشمن از قبیل، اقتصادی، سیاسی و ... با حضور پر شور مردم همواره ناکارآمد بوده است.

آیت الله شاهچراغی با یادآوری اینکه روز جهانی قدس یادگار گرانبهای معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است، تصریح کرد: این روز فرصتی مغتنم برای دفاع ملت مسلمان از مظلومان است.

وی همچنین با اشاره به وقوع حادثه زلزله در استان آذربایجان شرقی ضمن ابراز تاسف و همدردی با مردم این خطه، گفت: دولت در خدمت رسانی به زلزله زدگان خوب عمل کرده است.

خطیب جمعه سمنان در پایان حضور رهبر معظم انقلاب را در منطقه زلزله زده و دیدار مستقیم ایشان با مردم منطقه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: این مهم نشان دهنده نزدیکی مسئولان ارشد نظام با مردم است.