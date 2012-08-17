به گزارش خبرنگار مهر سردار سرلشگر یحیی رحیم صفوی در سخنرانی راهپیمایی روز قدس افزود: استراتژی جدید آمریکا در شمال آفریقا و غرب آسیا با بیداری اسلامی مردم منطقه، که آزادی خواهی خود را از انقلاب اسلامی الگو گرفته با شکست مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: فرایند تحولات جمعیتی منطقه در جهت نابودی رژیم صهیونیتی در حال حرکت است و در واقع این موضوع مبین زمرهای پیروزی است برای به دست گرفتن سرنوشت سیاسی توسط ملتهای عربی و اسلامی است.

کسانی که در میدان آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش بازی می‌کنند دست از بازی خطرناک بردارند

مشاور عالی مقام معظم رهبری در ادامه اظهار داشت: همانطور که ملت ایران از گردنه دشوار جنگ‌هشت ساله نجات یافت به لطف الهی و در سایه اتحاد و همدلی، فرمایشات امام خمینی ( ره) و نصب العین کردن فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از دولت خدمت گذار از فشارهای ظالمانه آمریکا علیه ملت مظلوم ایران نیز عبور خواهیم کرد و پیام شما در روز قدس به کسانی که در میدان آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش ایفا می‌کنند این است از این بازی خطرناک بردارندچرا که حمایت از رژیم صهیونیستی باعث تنفر از دولت آمریکا می‌شود.

به گزارش مهر مشاور مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: روز قدس، صحنه اراده و عزم ملت ایران برای اعلام همبستگی در حمایت از ملت فلسطین و مقام معظم رهبری برای آزادی قدس شریف است.

روز قدس آئینه ظلم ستیزی ملت ایران است

صفوی یادآور شد: روز قدس آئینه ظلم ستیزی شما ملت ایران است که در طول سی و سه سال گذشته در مقاطع حساس و سرنوشت ساز همواره وفاداری و تعهد خود را به اصول آرمانهای انقلاب اسلامی و آزادی قدس شریف نشان دادید.

نامگذاری روز قدس عرصه ظهور قطب اسلام را باز کرد

وی ادامه داد: شما می‌دانید که تدبیر امام خمینی (ره) در نامگذاری روز قدس یک گنجینه عظیم بود و عرصه‌ای برای ظهور و بروز قطب جهان اسلام در برابر دشمنان اسلام و بشریت یعنی صهیونیست و آمریکاست.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه اظهار داشت: شما می‌دانید بدون تردید منطقه شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا در یک شرایط حساس سیاسی و امنیتی و شرایط سیال برخوردار است و در یک مرحله گذار سیاسی و تاریخی و یا در مرحله گذار ژئوپلوتیکی قرار گرفته‌ که تغییر در رژیم پادشاهی و قدرت گرفتن مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود را دنبال می کند.

صفوی ادامه داد: این تغییر در قدرت منطقه‌ای ممکن است همراه با تغییر در مرز سیاسی برخی کشورهای منطقه نیز همراه باشد.

وی با اشاره به نظرات کارشناسان علوم سیاسی اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان آمریکا را اینگونه تصور می کنند که بعد از نه سال اشغال عراق و کشته شدن بیش از پنج هزار آمریکایی و غربی و مجروح شدن دهها هزارنفر امریکا مجبور به فرار بدون به دست آوردن حکومت دلخواهش در منطقه شد.

احتمالا آمریکایی‌ها افغانستان را ترک خواهند کرد

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: لذا آنها در استراتژی عملیات دلخواه با شکست روبرو شدند و علاوه بر آن نزدیک به ده سال است که از حضور آنها در افغانستان می گذرد و آمریکایی‌ها نزدیک به حضور 130 هزار نیرو در این منطقه دارند اما شرایط آنها همچون سرنوشت قوای روس ممکن است و این موضوع برای آمریکا تکرار شود و آنها با دادن تلفات و خسارت مجبور به ترک افغانستان شوند.

بیداری اسلامی به نفع مردم منطقه تغییر کرده است

صفوی ادامه داد: آمریکا با حضور در خلیج فارس و دریای عمان و حمایت از رژیم بحرین و ... عملا در کشتار مردم مشارکت دارند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: بیداری اسلامی بر خلاف اطلاعات آمریکا به نفع مردم منطقه تغییر کرده است.

استراتژی آمریکا در منطقه با پولهای عربستان و قطر و میدان داری ترکیه در حال رقابت است

وی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی وارده در آمریکا اظهار داشت: اوباما برای انتخابات آمریکا مجبور است شرایط اقتصادی کشورش را بهبود بخشد و در واقع آنها دنبال هستند تا فشار اقتصادی علیه ایران ادامه می‌دهند اما ایران با حضور همه جانبه شما مردم صبور، به یاری خداومند و عنایت خداوند و امام زمان(عج) همچون سالهای دفاع مقدس از این صحنه پیروز خارج خواهد شد.

صفوی در ادامه یادآور شد: استراتژی سیاسی آمریکا در منطقه ما با پولهای میلیاردی برخی از کشورهای عربی به طور خاص عربستان و قطر و با میدان داری ترکیه علیه مقاومت در حال رقابت و امید است این استراتژی با شکست مواجه شود.

به گزارش مهر صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با بحران چالش‌های بزرگی روبرو شده اظهار داشت: بحران داخلی رژیم صهیونیست با گذشت بیش از 60 سال از عمر ظالمانه آن اکنون با بحران هویت و قومیت روبرو شده است.

وی دلیل این بحران را در نبود قانون اساسی مدون و اختلاف گروه‌های دیدنی تندرو و سکولار دانست و یادآور شد: این رژیم هنوز مشخص نکرده این حکومت برای یهودیان داخل است و یا شامل یهودیان خارج از این منطقه هم می‌شود.

یهودیان دنیا 17 میلیون هستند

صفوی در ادامه سخنان خود با اشاره به جمعیت کل یهودیان دنیا تصریح کرد: کل یهودیان دنیا 16 الی 17 میلیون هستند که از این جمعیت تنها شش میلیون در آمریکا هستند و از این جمعیت شش میلیونی پنج میلیون آن در رژیم صهیونیست به سر می‌برند.

رژیم صهیونیستی مرز مشخص شده ندارد

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: این رژیم فاقد مرزهای مشخص شده است و آرزو و آرمان آنها توسعه نیل تا فرات بود که این ارزو با شکست مواجه شده است.

در دهه آینده جمعیت مردم مسلمان فلسطین بیش از یهودیان در منطقه می‌شود

به گزارش مهر، صفوی در ادامه سخنان خود با اشاره به رشد جمعیت یهودیان در منطقه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رشد جمعیت فلسطین بیش از 2.7 درصد است که این رشد بیشتر از یهودیان است لذا با این تفاوت نسبت جمعیت میان فلسطین و یهود در آینده نزدیک مساوی و طی یک دهه آینده جمعیت فلسطین از یهود افزایش خواهد یافت.

وی ادامه البته نباید فراموش کرد که در جمعیت فلسطین اشغالی جمعیت فلسطینی‌هایی که که تابعیت را قبول کرده یک میلیون و 367 نفر است.

صفوی همچنین ادامه داد: بیش از شش میلیون فلسطینی آواره نیز وجود دارد که سه میلیون نفر آن در اردن و سه میلیون دیگر در کشورهایی اروپایی و ... به سر می‌برند که همه با روحیه به امید و بازگشت منتظر و آماده حوادث آینده هستند.

رژیم صهیونیستی با بحران انرژی و نفت روبروست

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه اظهار داشت: کمبود منابع انرژی و آب از مشکلات فلسطین اشغالی است و آنها قراردادهای زیادی با ترکیه در این خصوص منعقد کرده‌اند و علاوه بر آن بحران اقتصادی و بیکاری که بحران آمریکا و غرب است در فلسطین اشغالی نیز تاثیر خود را گذاشته است.

دولت جدید مصر خطر بزرگی برای صهیونیستهاست

صفوی در ادامه گفت: اکنون یک قدرت جدید به عنوان قدرت قرن و بیداری اسلامی همچون ملت مصر که رژیم حسنی مبارک را ساقط کرده تبدیل به خطر بزرگ برای صهیونیست شده است البته این قضاوت اکنون برای دولت مصر اکنون زودهنگام است.