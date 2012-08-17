۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

حجت الاسلام لطفی:

حضور مردم در روز قدس زمینه ساز نابودی رژیم صهیونیستی است

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام حضور مردم در روز جهانی قدس را زمینه ساز نابودی رژیم اشغالگر قدس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار داشت: پیام اصلی حضور مردم در روز جهانی قدس نابودی رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی با تقدیر از حضور پرشور مردم ایلام در این روز حماسی عنوان کرد: امروز به برکت بیداری اسلامی در منطقه روز قدس به روز مهمی تبدیل شده و حکام ظالم نیز از حضور مردم در راهپیمایی این روز در کشورهای اسلامی در هراس هستند.

امام جمعه ایلام با اشاره به پیام اصلی حضور مردم در روز جهانی قدس بیان کرد: نشان دادن وحدت و همدلی در بین مسلمانان زمینه را برای شکست توطئه های دشمن در عرصه های مختلف فراهم می کند.

حجت الاسلام لطفی در پایان گفت: انتظار می رود که موج بیداری اسلامی زمینه را برای سرنگونی حاکمان ظالم در شماری از کشورهای منطقه را فراهم کند تا مسلمانان بتوانند با وحدت و همدلی در راستای ترویج و گسترش این دین الهی در جهان تلاش کنند.

در مراسم روز جهانی قدس در شهرستان های مختلف استان ایلام مردم روزه دار با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بار دیگر سیاست های دشمنان اسلام را در راستای تسخیر قدس شریف محکوم کردند.

مراسم راهپیمایی روزه داران ایلامی همزماه با سایر نقاط کشور در معابر عمومی شهرهای این استان و راس ساعت 10:30 دقیقه آغاز و به میعادگاه نماز جمعه به پایان رسید.

