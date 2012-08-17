بزرگترین قدرت جهان در دستان امت واحد اسلامی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی ظهر جمعه با بیان این مطلب در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر اراک گفت: زمینه سازی برای ایجاد امت واحده اسلامی از اهداف نخست مجمع بین المللی تقریب مذاهب است که در صورت شکل گیری به بزرگترین قدرت جهان تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با شکل گیری امت واحده اسلامی سیاست های کشتاری، غارتگری و استعمارگری قدرت های سلطه گر رو به افول رفته و سیاستی که بر جهان حاکم می شود سیاستی مبتنی بر عدل، دفاع از حق، دفاع از ملت های مظلوم و ... خواهد بود.

دبیر کل جدید مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: با شکل گیری امت واحه اسلامی کشورهای متحد اسلامی و ملت نوین اسلامی قدرت جهانی را در دست خواهند گرفت.

از هم پاشیدگی امت های اسلامی توطئه بزرگ دشمنان است

آیت الله اراکی در ادامه به توطئه جدید دشمنان قسم خورده اسلام اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام در تلاش اند تا با از هم پاشیدگی امت های اسلامی از گسترش دین مبین اسلام جلوگیری کنند.

وی افزود: دشمنان ما به خوبی می دانند پس لرزه های انقلاب اسلامی ایران دنیا را فرا گررفته و بازتابهای این انقلاب چگونه دست نشانده های آنان را یکی پس از دیگری در سرزمین های اسلامی به خاک نشانده است لذا با راه اندازی جنگ های داخلی بین مسلمانان از جمله سوریه در تلاش اند تا وحدت و انسجام اسلامی را از بین ببرند.

دبیر کل جدید مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم روزه دار در راهپیمایی روز قدس گفت: راهپیمایی روز قدس نشان داد امت اسلامی یکپارچه در سراسر جهان اسلام از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب امتی دارای یک هویت واحد هستند و آن هویت واحد شخص نبی اکرم(ص) و قرآن کریم است.

آیت الله اراکی ادامه داد: امروز حکومت نامشروع اسرائیل از هر سو در محاصره امت واحده اسلامی قرار گرفته و دیری نخواهد پایید که آخرین ضربه های مهلک بر وجود این غده سرطانی از سوی امت اسلامی وارد آید.