مردم ایران با شناخت عمیق شعار مرگ بر اسرائیل را سرمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس دین اسلام را دینی پاسخگو برای تمامی نیازهای بشریت دانست و اظهار داشت: متاسفانه در دوره های مختلف تاریخی حاکمانی ظالم و ناجور در راس حکومت کشورهای اسلامی قرار گرفتند که حتی برای کتاب آسمانی قرآن نیز احترامی قائل نبودند و به دنبال دین گریزی بودند.

وی ادامه داد: متاسفانه در دوره ای از تاریخ، جهان اسلام چشم باز کرد و دید که جوانانش به دامن مارکسیستها و سرمایه داران متجاوز افتاده اند و اسلام گریزی در جهان تبدیل به یک فرهنگ و شده و کلاه بزرگی بر سر مسلمانان رفته است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: مسلمانان پس از متوجه شدن حقیقت از راه اشتباهی که رفته بودند، بازگشتند و پدیده مبارک بیداری اسلامی با این بازگشت در دنیای اسلام شکل گرفت و مسلمانان دشمنان خود را شناختند.

نعیم آبادی در ادامه ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس، تصریح کرد: خوشبختانه مردم مسلمان ایران امروز با شناخت عمیق و دقیق شعار مرگ بر اسرائیل را سر می دهند و با همین شناخت در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت می کنند.

وی تاکید کرد: تنها راه از بین بردن غده سرطانی اسرائیل، جراحی آن است و مردم ایران امروز درک خوبی از این مسئله پیدا کرده اند و خوشبختانه در حال انتقال این شناخت و آگاهی خود به دیگر نقاط اسلامی هستند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس عنوان کرد: امروز غیر از سران وابسته و فاسد برخی کشورهای اسلامی، مسلمانان دنیا به خوبی حرف ملت ایران در حمایت از فلسطین را متوجه شده اند و در تمام جهان اسلام امروز شعار مرگ بر اسرائیل طنین انداز است.

نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان ضمن تسلیت کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در زلزله آذربایجان شرقی، بیان داشت: ملت مسلمان ایران باید با تمام توان به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی کمک کنند و در این راه کوتاهی نداشته باشند.

هیچکس دلسوزتر از من برای ساخت مصلی نیست

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نماز عید سعید فطر بندرعباس در محل ساخت مصلی این شهر، اظهار داشت: بی پولی تنها مشکل ساخته نشدن مصلی بوده و اگر سرمایه داران بندرعباس که کم هم نیستند کمک کنند، مصلی ساخته خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: برای مصلی بندرعباس هیچ فردی دلسوزتر از من نیست و من همواره پیگیر ساخت این مصلی بوده ام اما برخی افراد باید توجه داشته باشند که ساخته نشدن مصلی را وسیله ای برای غیبت پشت سر برخی دیگر قرار ندهند.

نعیم آبادی حضور گسترده در نماز عید فطر را بسیار ضروری دانست و گفت: برگزاری باشکوه مراسم روز عاشورا و همچنین برگزاری نماز عید فطر عزت و عظمت جهان اسلام را به جهانیان نشان می دهد که امسال نیز باید با حضور خود در نماز عید فطر عظمت اسلام را به رخ جهانیان بکشیم.

وی همچنین میزان زکات فطریه در استان هرمزگان را دو هزار و 400 تومان برای هر نفر اعلام کرد و بیان داشت: میزان زکات فطره باید متناسب با قیمت گندم در هر منطقه محاسبه شود و هرمزگانی ها باید قیمت سه کیلو گندم که معادل دو هزار و 400 تومان خواهد شد را به عنوان زکات فطریه پرداخت کنند.

وزیر بهداشت به مشکلات توجه داشته باشد

امام جمعه بندرعباس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور وزیر بهداشت در نماز جمعه بندرعباس خطاب به وزیر گفت: مشکل خوابگاههای دانشجویی از جمله خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از حادترین مشکلات این استان است که وزیر بهداشت باید نسبت به رفع این مشکل توجه جدی داشته باشد.

نعیم آبادی عنوان کرد: همچنین مردم روستای شمیل بندرعباس نیز با مشکل جدی در زمینه درمانگاه مواجه هستند که وزیر بهداشت باید در راستای رفع این مشکلات تلاش کند.