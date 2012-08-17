امام خمینی (ره) مسئله فلسطین را از جهان عرب به دنیای اسلام گسترش داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در سخنرانی پیش از نماز جمعه روز جهانی قدس در بجنورد اظهار داشت: فریاد علیه رژیم غاصب اسراییل وظیفه شرعی تمامی مسلمین جهان است.

وی با یادآوری مواضع امام راحل در مورد فلسطین و تقابل با صهیونیسم جهانی تصریح کرد: امام خمینی (ره) مسئله فلسطین را از جهان عرب فراتر برد و به کل دنیای اسلام نسبت داد.

حسینی با بیان اینکه پیش از آن مسئله فلسطین در قالب شعارها و افکار ناسیونالیستی متجلی می‌شد، عنوان کرد: پیوند دادن مسئله فلسطین به کل دنیای اسلام سبب شد تا تمامی مسلمانان دنیا در قبال مسئله فلسطین احساس مسئولیت کنند و برای نجات آن وارد صحنه شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، رژیم صهیونیستی ریشه بحران در خاورمیانه است و تمام بدبختی جامعه مسلمین از اسراییل است.

وی تنها راه نجات مسلمانان از این جرثومه فساد را خشکاندن ریشه آن دانست و اضافه کرد: درد جامعه اسلام با پرداختن به شاخ و برگ‌های رژیم صهیونیستی و سرگرم شدن به فروعات آن دوا نمی‌شود، بلکه باید با اتحاد تمامی مسلمین، این غده سرطانی از روی زمین محو شود.

سید محمد حسینی با بیان اینکه ما خواهان آزادی کل فلسطین هستیم، اظهار داشت: جامعه اسلام به آزادی مشروط بخش محدودی از سرزمین‌های اشغالی رضایت نخواهد داد و تا آخرین نفس نیز برای بازپس گیری تمامی اراضی اشغالی خواهد جنگید.

وی موضع فعلی رژیم غاصب صهیونیستی را موضع ضعف و از بین رفتن قدرت پوشالی دانست و تصریح کرد: هم اکنون حتی مردم اسراییل نیز از سیاست‌های جنگ طلبانه سردمداران خود به ستوه آمده و خواستار کناره گیری آن‌ها شده‌اند.

حسینی تصریح کرد: البته نظام جمهوری اسلامی نیز از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در آمادگی کامل به سر می‌برد و دشمنان اگر کوچک‌ترین چشم داشتی به خاک مقدس کشور داشته باشند، ضربه سنگینی را متحمل خواهند شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد: با بیداری ملت‌های مسلمان منطقه به زودی شاهد تحقق اهداف والای جهان اسلام در فلسطین اشغالی باشیم و ملت مظلوم فلسطین از چنگال صهیونیسم غاصب رهایی یابند.