به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله ابراهیم امینی پیش از ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس در قم و در جمع خبرنگاران با ارزشمند توصیف کردن حضور باشکوه مردم ایران و به خصوص مردم قم در راهپیمایی این روز اضافه کرد: این حضور هوشمندانه و اسلامی مردم ایران و پایبندی آنان به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انسانی همواره از سوی بزرگان، علما و مراجع مورد تقدیر بوده و خواهد بود.



وی با بیان اینکه روز قدس به عنوان یک روز بزرگ جهانی در سطح دنیا مطرح شده است بیان داشت: به برکت ابتکار الهی امام خمینی(ره) در نامگذاری روز قدس، امروز این روز در دنیا به رزی جهانی تبدیل شده است و مردم مستضغف فریاد خود را بر سر مستکبران خالی می کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: امام قبل از انقلاب شعار مبارزه با اسرائیل را به عنوان موضوعی محوری برای جهان اسلام مطرح کردند و نامگذاری روز قدس حرکتی عظیم را علیه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آغاز کرد.



وی ادامه داد: مردم مسلمان ایران همگام با مردم مسلمان در سراسر جهان در روز قدس با حضور در راهپیمایی به وظیفه دینی و انسانی خود عمل می‌کنند.



آیت الله امینی با اشاره به گسترش روزافزون حرکت آزادگان جهان علیه صهیونیسم و اسرائیل اضافه کرد: این حرکت با شکوه تنها به کشور ایران، اختصاص ندارد و همه مسلمانان جهان این روز را گرامی می‌دارند و این مراسم را سال به سال باشکوه‌ تر برگزار می کنند.



وی با بیان اینکه ایجاد خیزش عظیم اسلامی و جهانی علیه مستکبران یکی از اهداف بزرگ امام از نامگذاری روز قدس بود تصریح کرد: ملتهای مسلمان منطقه وجود رژیم غاصب و جعلی اسرائیل در دل امت اسلامی که با زورگویی و جنایت به حکومت خود ادامه می دهد را بر نمی‌تابند و تا نابودی آن تلاش خواهند کرد.