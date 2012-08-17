تقدیر از حضور مردم در روز قدس/غربی ها صلاح مردم سوریه را نمی خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: مردم استان کردستان در راهپیمایی روز جهانی قدس همانند سایر مناسبت های ملی و مذهبی در کشور حضوری قابل توجه و پرشور داشتند که باید این حضور آنها مورد تقدیر قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور هر چه بیشتر مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر جهان یادآرور شد: حضور باشکوهتر مردم باعث می شود که رژیم غاصب صهیونیستی در سراشیبی سقوط قرار گیرد و زمینه برای از بین بردن این غده سرطانی در منطقه نیز فراهم شود.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به جهانی شدن روز قدس و اهمیت نامگذاری این روز مهم از سوی امام راحل (ره) گفت: امروز دیگر روز جهانی قدس از جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و به نماد اصلی مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت از ملت های مظلوم و ستمدیده جهان تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم در صحنه را در راستای تقویت و حمایت از مقاومت های منطقه بر علیه مستکبران با اهمنیت دانست و افزود: امروز ملت کشور سوریه چشم به حضور مردم مسلمان در این راهپیمایی دارند و حضور مردم باعث قوت قلب آنها در راستای مقابله با تروریست ها می شود.

ماموستا راستی با تاکید بر اینکه کشورهای غربی به ویژه آمریکا صلاح و آرامش مردم سوریه را نمی خواهند عنوان کرد: حضور کشورهای غربی در سوریه تنها در راستای تامین منافع خودشان است و مردم این کشور باید هوشیار باشند و در مقابل این توطئه ها به خوبی ایستادگی کنند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت فطریه در سال جاری افزود: فطریه امسال در استان کردستان برای هر نفر 2.4 کیلوگرم گندم است که باید از سوی افراد پرداخت شود.