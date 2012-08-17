کبود راهنگ در راهپیمایی روز جهانی قدس یکصدا فریاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس که نشانه جنبشی عظیم و موجب یادآوری درد و رنج مردم مظلوم فلسطین و غیرانسانی بودن رفتار صهیونیست ها در فلسطین برای مردم مناطق مختلف جهان است، با شکوه تمام در کبود راهنگ و دو شهر و هفت روستای دیگر این شهرستان از جمله شهرهای شیرین سو و گل تپه برگزار شد.

بی شک امروز فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به عنوان یک هدف انقلابی در جامعه نهادینه شده و بزودی رژیم صهیونیستی به واسطه این فریادها برای همیشه از صحنه روزگار محو و نابود می شود.

حضور گسترده مردم روزه دار و شهیدپرور کبود راهنگ در راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه پربرکت رمضان و اعلام انزجار از سیاست های جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی و کشتار بی رحمانه کودکان و زنان فلسطینی، در کنار راهپیمایی های سایر شهرها و نقاط دنیا، به‌طور قطع سبب افزایش روحیه مقاومت در بین مردم فلسطین و ایجاد دلهره بین صهیونیست ها می ‌شود.

این راهپیمایی در شهر کبود راهنگ از ساعت 11 و 30 دقیقه صبح پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و به آتش کشیدن پرچم های آمریکا و اسرائیل، از محل میدان امام حسین (ع) آغاز شد.

مردم کبود راهنگ در این راهپیمایی با سردادن شعارهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده»، «با پرچم ولایت برخیز ای دلاور، نابودی اسرائیل حتمی است ای برادر»، «پایان لحظه های غمگین رسید، روز رهایی فلسطین رسید»پشتیبانی و اطاعت محض خود از ولایت فقیه، انزجار خود از استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت خود از تمام مظلومان دنیا به ویژه مردم ستم دیده کشور فلسطین را اعلام کردند.

حضور زنان و مردان در سنین مختلف با پوشش های مختلف محلی که از روستاهای دور نزدیک برای حضور در این راهپیمایی آمده بودند یکی از نکات قابل توجهی بود که از دید خبرنگاران دور نماند.

گفتنی است پس از برگزاری این مراسم روزه داران برای شرکت در نماز جمعه در مسجد اعظم گردهم آمدند.