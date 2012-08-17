شیعه و سنی اقتدار اسلام را در روز قدس به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و ولایتمدار سیستان و بلوچستان از ساعت هشت صبح امروز در نقاط مختلف استان در حالی که پارچه نوشته هایی در محکومیت جنایات رژیم اسرائیل و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در دست داشتند، با سردادن شعارهای فلسطین فلسطین حمایتت می کنیم، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو و قدس تو را آزاد می کنیم همبستگی خود را با مردم فسطین برای آزاد سازی قدس شریف اعلام کردند.

امروز ندای یکپارچگی دفاع از مظلوم و مظلومیت از مرزهای این کشور فراتر رفت و گوش دشمنان را کر کرد.

روز قدس نمایشی از اتحاد جهان اسلام در برابر دشمنان است که صهیونیست ‌ها و متحدانشان را در برابر مسلمانان ناتوان کرده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی امروز در جمع اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس در زاهدان اظهار داشت: حضور پرشور و گسترده مردم اقصی نقاط میهن اسلامی در راه پیمایی روز جهانی قدس نشان دهنده بی تاثیر بودن تحریم های غرب در اراده ملت ایران است.

علیرضا افشار گفت: امروز تمامی مسلمانان دنیا به صحنه آمدند تا نفرت و انزجار خود از صهیونیست را به نمایش بگذارند.

وی افزود: با گذشت 33 سال از فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس هر سال حضور و اجتماع مردم در این روز بیشتر و گسترده تر می شود.

وی بیان داشت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمانان بود اما امام خمینی (ره) هوشمندانه در مقابل توطئه ‌ها ایستادند و برای یکپارچه کردن امت اسلامی در مقابل دشمن تلاش فراوان کردند.

قائم مقام وزیر کشور گفت: امروز ملت های اسلامی در همه جای دنیا بیدار شده اند و فریب شعارهای رنگارنگ غرب در دفاع دروغین از حقوق بشر را نمی خورند.

در پایان راهپیمایی قطعنامه روز جهانی قدس در مصلی قدس زاهدان قرائت و با ندای الله اکبر توسط راهپیمایان مورد تایید قرار گرفت.