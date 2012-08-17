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۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

طی سال گذشته/

375 نفر از زندانیان در زنجان با کمک های دولت از زندان آزاد شند

375 نفر از زندانیان در زنجان با کمک های دولت از زندان آزاد شند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری استان زنجان گفت: سال گذشته 375 نفر از زندانیان استان زنجان با کمکهای دولت، کمیته امدادو تسهیلات بلاعوض از بند زندان رهایی یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرگل محمدی ظهر جمعه در مراسم جشن گلریزان در دارالقرآن زنجان با بیان اینکه 32میلیارد ریال برای آزادی زندانیان در سال گذشته پرداخت شده، افزود: 9 نفر از زندانیانی که سال گذشته آزاد شدند زن بوده و 366نفر مرد هستند که از این تعداد87 نفر بدهکار دیه و 288نفر مرتکب جرایم مالی بودند.
 
وی با بیان اینکه آسیب های بسیاری گریبان گیر خانواده های زندانیان است، افزود: خانواده های زندانیان از تامین مخارج زندگی مستاصل بوده و چشم انتظار حمایت های مردم و دولت هستند.
 
گلمحمدی  به تبیین عملکرد ستاد دیه استان زنجان عنوان کرد و افزود وجوه حاصل از محل کمک های مردمی ٰ دولت و نهادهای حمایتی حاصل با پرداخت به شاکیان مجرمان غیر عمد گره گشای مشکلات زندانی و خانواده اش می شود.
 
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از خانواده های زندانیان و ستاد دیه استان زنجان افزود: پرداخت کمک های ستاد دیه برای آزادی زندانیان پس از اقدامات کارشناسی متعدد در خصوص میزان توانمندی زندانی در پرداخت دیه و عمد یا غیر عمد بودن جرم انجام می شود.
 
کد مطلب 1675563

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