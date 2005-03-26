ايجاد هماهنگي ميان مفاهيم حقوق بشر و اخلاق زيستي از اهداف يونسكو است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دبري كل يونسكو كويچيرو ماتسورا در مراسم افتتاحيه كنگره بين المللي اخلاق زيستي گفت : دانشمندان، فيلسوفان، سياست گذاران مطبوعات و عموم مردم بايد در ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي پيشرفت هاي شگرف تكنولوژي و پزشكي شركت كنند. از طرفي مطبوعات هر روز گزارش هايي از يافته هاي علمي به ما مي دهند كه ظرفيت بالقوه استفاده در درمان هاي پزشكي و پيشگيري بيماري ها را دارند. از سوي ديگر برخي كاربردهاي بيوتكنولوژي و ژنتيك موجب ترس و نگراني عميقي شده است كه اگر ملاحظات اخلاقي هشيارانه اي در زمينه اين كاربرد ها در نظر گرفته نشود ممكن است حرمت زندگي انسان به مخاطره افتاده و به حيثيت انسان توهين و تجاوز شود.

دبير كل بونسكو مشكل شبيه سازي را جدي عنوان كرد و گفت : جامعه بين المللي به طور مشخص شبيه سازي انسان به منظور توليد مثل را محكوم كرده است و كنفرانس عمومي يونسكو در سال 1997 در نشست بيست و نهم در "بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر" آن را تصويب كرد. ماده 11 اين بيانيه اعلام مي دارد كه: " اعمال و فعاليت هاي مغاير با حيثيت انساني از قبيل توليد مثل غير جنسي انسانها (شبيه سازي) شايد مجاز شناخته شود. از دولت و سازمانها بين المللي ذي صلاح دعوت مي شود تا در شناسايي اين فعاليت ها و تعيين اقداماتي كه در سطح ملي يا بين المللي براي تضمين رعايت اصول مندرج در اين اعلاميه مناسب است همكاري كنند." مجمع عمومي سازمان ملل متحد اين بيانيه را در سال 1998 تأييد كرد.

وي افزود: بر اساس اين بيانيه "كميته قانوني" سازمان ملل متحد در سال 2002 شروع به بررسي و طرح جزئيات يك كنوانسيون سازمان ملل متحده عليه "شبيه سازي توليد مثل انساني" كرد. در طي سه سال گذشته، يونسكو به شدت از اين پروژه حمايت كرده و در جلسات "كميته قانوني" در اين موضوع كمك هاي اساسي كرده است. هيچ كشور عضوي با ممنوعيت شبيه سازي انسان براي اهداف توليد مثلي مخالفت نكرده است. در اين زمنيه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد مدت ها است كه به توافق نظر رسيده اند.

دبير كل يونسكو در پايان گفت : شايان توجه است كه متخصصان توجيه كرده اند عنوان قبلي "بيانيه" به "بيانيه جهاني اخلاق زيستي و حقوق بشر" تغيير يابد تا اهميت ترويج و حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در همه تصميم ها وفعاليت هاي مرتبط با موضوعات اخلاق زيستي به رسميت شناخته شود.