بودجه شهرستان میامی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اولین سالروز شهرستان شدن میامی در محل مسجد جامع این شهر ضمن انتقاد از اختصاص بودجه ناکافی به این شهرستان، گفت: شهرستان شدن میامی موجبات رشد، توسعه و شکوفایی آنرا در بر خواهد داشت.

وی گفت: از اینکه مردم میامی درسالگشت شهرستان آن دور یکدیگر جمع شده و آن را جشن گرفته اند قدردانی می کنم و امیدوارم این مجمع با ارتقاء کیفی همه ساله آن بتواند استمرار پیدا کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دعوت از موثرین و بخش خصوصب جهت سرمایه گذاری در شهرستان میامی می تواند مفایده بخش ترین برنامه برای توسعه این شهرستان باشد و نقش امام جمعه حترم و شورای شهر بسیار حائز اهمیت است.

جلالی با اشاره به اینکه شهرستان میامی در آغاز راه قرار دارد، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت های لازم در یک زمان معقول و منطقی و البته با سرعتی بیشتر، از ضروریات شهرستان میامی است.

نماینده شهرستان های میامی و شاهرود در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پیگیری لازم جهت توسعه شهرستان میامی، افزود: استقرار ادارات در میامی از ضروریات است که هم بنده و هم استاندار محترم به جدیت این موضوع را پیگیری می کنیم.

جلالی همچنین بر جذب نیروی بومی در ادارات شهرستان میامی تاکید کرد و افزود: تاکید بنده بر این است که باید نیروهی بومی همین شهرستان در ادارات بکارگیری شوند.

وی گفت: مردم میامی از یک امتیاز خوبی برخوردار هستند وآن هم یکپارچگی آنها است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 65 میلیارد ریال بودجه برای شهرستان میامی اختصاص یافته است افزود: که این بودجه از محل بودجه مناطق محروم و از محل 2 درصد نفت می باشد که عملا تخصیص این بودجه 90درصد می باشد.

جلالی ضمن تاکید بر اینکه این بودجه کافی نیست، خاطرنشان کرد: البته اگر همین مقدار بودجه به نحو مناسبی در سطح شهرستان توزیع شود بسیار موثر خواهد بود.

نماینده شهرستان های میامی و شاهرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جاده عباس آباد و سد کالپوش میامی جمعا350 میلیارد ریال اعتبار داشته که دو پروژه بزرگ منطقه محسوب می شود.

جلالی ضمن تاکید بر اینکه سد کالپوش رگ حیاتی شهرستان میامی و شاهرود است اظهار داشت: حدود 17میلیون مترمکعب در پشت آن آب ذخیره می شود و می تواند یک ذخیره آبی خوبی محسوب شود.

رئیس منطقه 10دانشگاه آزاد در خصوص راه اندازی دانشگاه آزاد در میامی نیز گفت: رشد و توسعه از لحاظ دانشگاه ها در شهرهای اطراف بسیار کم بوده است.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: استقرار یک واحد دانشگاه آزاد در میامی یکی از نیازمندی هایی این شهرستان است و این کار به جدیت دنبال می شود.