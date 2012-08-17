به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر در خطبه های نماز جمعه این هفته میناب با بیان ضرورت و اهمیت نامگذاری روز جهانی قدس توسط حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: روز قدس روز پاسداشت میراث ماندگار خمینی کبیر رهبر معنوی جهان اسلام است.

وی با تاکید بر اهمیت بیشتر بازتاب راهپیمایی مسلمانان جهان در روز قدس امسال نسبت به سال های گذشته، افزود: با شکل گیری و گسترش موج بیداری اسلامی در جهان بزودی شاهد شعله ور شدن آتش مهیبی علیه استکبار و ایادی ظلم در سراسر عالم خواهید بود.

خطیب جمعه میناب با انتقاد از عمل نکردن صحیح و دقیق برخی مسلمانان به فرامین و دستورات قرآن، یادآور شد: مهمترین عامل دوام رژیم جعلی و غاصب صهیونیست عملکرد ضعیف برخی مسلمانان به وظایف خود است.

وی ادامه داد: تنها راهکار فلسطین و بازپس گیری قدس شریف مقاومت و فرود آوردن سنگ بر سر صهیونیستهاست.

امام جمعه میناب همچنین با اشاره به خودسوزی برخی صهیونیستها در هفته های اخیر، گفت: اسرائیل از درون در حال متلاشی شدن است.

معتمدی فر با بیان اینکه مسیحیان تندرو امروز با غفلت ما به معضلی خطرناک تبدیل شده اند، افزود: مسیحیان تندرو به مراتب بدتار و خبیث تر از قوم یهود.

امام جمعه میناب افزود: طرح حمله به ایران اسلامی از سوی عده ای بی فکر و تهی مغز تعبیری جز نابودی و پشیمانی برای استکبار جهانی در پی نخواهد داشت و همه بدانند، هر نوع تهدید از سوی هر کس و از هر نقطه، با پاسخ قاطع محکم و پشیمان کننده جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود.

وی عنوان کرد: حضورمیلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس تنها به معنای حمایت از مردم بی دفاع فلسطین نیست بلکه حمایت از ولایت مطلقه فقیه و در صحنه بودن حرف اول و آخر مسمانان است.

معتمدی فر خاطر نشان کرد: مطرح کردن جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز دنیای اسلام نخستین پیام مردم و شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس است.

به گزارش مهر، اقشار مختلف مردم ولایتمدار میناب، همراه و همصدا با سیل عظیم ملت مسلمان ایران برای رساندن صدای حمایت خود از ملت مظلوم و بی پناه فلسطین بی اعتنا به گرمای بیش از حد هوا، مسیر راهپیمایی را از جهار راه آل محمد تا میدان شهدا و مسجد جامع این شهر طی کردند و با سردادن تکبیر و برائت از استکبار و ایادی ظلم، شدت خشم و انزجار خود را نسبت به ظالمان جهان به خصوص اسرائیل غاصب نشان دادند.