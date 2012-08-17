مردم شهرهای آذربایجان غربی فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیماییان شهرهای آذربایجان غربی در حالی که پلاکاردهایی مزین به تصاویر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، قدس شریف و مبارزان فلسطینی در دست داشتند، خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم اسرائیل غاصب اعلام کردند.

راهپیمایان که حضور جوانان و بانوان در میان آنان چشمگیر بود با فریادهای "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر امریکا"،" فلسطین آزاد است"، "صهیونیست نابود است" سر می دادند حمایت خود را از ملت بی دفاع فلسطین اعلام کرده و جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.

در میان راهپیمایان ورزشکاران، هنرمندان، دانشجویان، روحانیان و طلاب، آزادگان سرافراز و خانواده های معظم شهدا نیز حضور داشتند.

تعدادی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس مهاباد نیز سوار بر ویلچیر در راهپیمایی شرکت کرده تا عزم و اراده آهنین خود برای تحقق آرمان ها و اصول انقلاب را بار دیگر به اثبات برسانند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حضور گسترده و پرشور خود بار دیگر به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و وحدت، همدلی و حمایت خود را از قیام انتفاضه مردم مظلوم فلسطین اعلام داشتند.

آزادی فلسطین آرمان ملت ایران/رژیم صهیونیستی رو به انحطاط است

فرماندار ویژه مهاباد در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس گفت: آزادی فلسطین برای مردم ایران اسلامی تبدیل به یک آرمان و عقیده شده است.

خضر کاک درویشی روز جمعه پس از پایان آیین راهپیمایی روز قدس اظهارداشت: خوشبختانه در زمان حاضر دغدغه اول نه تنها مردم ایران بلکه تمامی مسلمانان جهان یاری رساندن به مردم فلسطین و آزادی قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی است .

وی با قدردانی از حضور پرشور و گسترده مردم روزه دار مهاباد در راهپیمایی روز جهانی قدس افزود: رژیم صهیونیستی امروزه در سراشیبی انحطاط قرار گرفته و دوران رشد آن متوقف شده است.

کاک درویشی با بیان اینکه رژیم غاصب اسراییل از درون نیز با چالش های جدی و متعددی روبه رو شده است گفت: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه نیز باعث شده تا حلقه محاصره به دور رژیم صهیونیستی هر روز تنگ تر از گذشته شود .

وی اضافه کرد: امروزه نهضت ضدصهیونیستی علاوه بر دنیای اسلام در تمامی جهان شکل گرفته و این امر موجب وحشت و هراس سران این رژیم و دنیای استکبار شده است.

فرماندار ویژه مهاباد از قدس به عنوان کانون حرکت دنیای اسلام نام برد و گفت: امسال با وحدت و یکپارچگی مردم در روز قدس که سمبل مبارزه با دیکتاتوری و استکبار است مردم به مانند سایر سال‌ها حضور پرشکوهی داشتند.

روز قدس به کابوسی برای رژیم غاصب اسرائیل تبدیل شده است

نماینده مردم میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: روز جهانی قدس و حضور میلیونی مسلمانان در این راهپیمایی به کابوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

مهدی عیسی زاده در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در شاهین دژ با بیان اینکه رژیم صهیونیستی خطرناک ترین جریان ضد بشری در دنیا است افزود: فلسطین خط مقدم تمام آزادگان و مسلمانان در مقابل این جریان سطله طلب جهانی است.

وی گفت: جوانان و نوجوانان فلسطینی در این خط مقدم همچون کوه استوار و محکم به مبارزه پرداخته و مسلمانان جهان نیز در این راه با پشتیبانی از آرمانهای فلسطین آنها را همراهی و حمایت می کنند .

عیسی زاده افزود: زمانی که امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را با نام روز قدس نامگذاری کردند خیلی ها تصور نمی کردند این روز جهانی شود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان ایران و اسلام تصورشان این بود که این روز فقط به آزاد سازی قدس و فلسطین توجه دارد، یادآور شد: وقتی امام (ره) فرمودند قدس متعلق به همه مستضعفان عالم است نوک پیکان مبارزات به سوی اسرائیل غاصب نشانه رفت.

عیسی زاده با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) که فلسطین پاره تن جهان اسلام است افزود: خطر این رژیم غاصب برای جهان اسلام از طرف ایشان برای مسلمانان جهان مطرح شد.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و آفریقا گفت: موج بیداری اسلامی در زمان حاضر در سطح وسیعی از خاورمیانه گسترش یافته است .

نماینده مردم شاهین دژ با بیان اینکه نامگذاری روز قدس باعث اتحاد بین مسلمانان شده است، ابراز امیدواری کرد: مردم ایران با حمایت از مردم مظلوم فلسطین درراه آزاد سازی کشورشان قدم های بزرگتری بردارند تا حکومت فلسطین که خواست همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان است، تحقق پیدا کند.

وی با اشاره به سفر اخیر رهبر معظم انقلاب به مناطق زلزله زده گفت: حضور ایشان امیدی دوباره برای آنانی بود که از این حادثه صدمه دیده بودند و پاسخ کوبنده ای به یاوه سرایان وفتنه جویانی بود که بعد حادثه زلزله بجای امداد و کمک با جوسازی وتنش فضای جامعه را آلوده می کردند .

رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم گفت: روز قدس روز فریادهای عدالتخواهانه ملتهای مسلمان بر ضد استکبار جهانی و غاصبان سرزمین های اسلامی است.

علی اکبر آقایی روز جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس در سلماس افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی جبهه مستحکم ، منسجم و تاثیر گذاری در مقابله با سیاست ها و جنایت های رژیم صهیونیستی در جهان شکل گرفته و هر سال در روز قدس این جبهه متحد تر و مقتدرتر می شود.

وی با بیان اینکه روز قدس همه ساله با حساسیت ها و اثرگذاری های جدیدی برگزار می شود اضافه کرد: امسال در حالی این روز سرنوشت ساز در سراسر جهان برگزار می شود که حملات و هجوم های استکبار جهانی علیه کشور سوریه افزایش یافته و دشمن در صدد آفرینش فاجعه ای دیگر در این کشور مسلمان است.

آقایی تاکید کرد: با وارد شدن روز قدس در تقویم مسلمانان جهان توسط رهبر کبیر انقلاب، غرب و رژیم صهیونیستی دیگر به این سادگی نمی توانند منابع و ثروت های ملل مسلمان را به تاراج ببرند و این زمینه ای است برای ناکامی های سیاسی برای غرب و رژیم صهیونیستی که افتخار آن ما ملت ایران است.