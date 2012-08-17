به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه امروز بوشهر به حضور گسترده مردم در راهپیمائی روز جهانی قدس اشاره کرد و اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در صحنههای مختلف حضور دارند و این بار نیز با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمائی حماسه ای دیگر خلق کردند.
وی به طرحهای واندیشههای رژیم صهیونیستی برای سلطهطلبی و اشغالگری در منطقه اشاره کرد و بیان داشت: رژیم صهیونیستی تلاش میکند با پیادهسازی طرحهای پلید خود، لبنان، سوریه، عراق، اردن، بخشی از ترکیه و بخشی از عربستان را اشغال کند.
امام جمعه بوشهر همچنین از تصرف کشورهای اسلامی از نیل تا فرات، ارائه اسلام بدلی به جای اسلام ناب و سرکوب نهضتهای آزادیبخش به عنوان اندیشههای رژیم صهیونیستی نام برد و افزود: رژیم صهیونیستی و حامیان آن بدانند که هر رژیمی را ساقط کنند، هر توطئهای به کار برند و هر شخصیتی را ترور کنند آخرالامر به دست قائم آل محمد (عج) ساقط خواهد شد.
وی بیان داشت: رژیم اسرائیل یک رژیم استعماری برخواسته از اندیشههای جهان سلطه برای امور مختلف و ساخته دست جنایتکاران جهان سلطه و به دنبال حاکمیت در تمامی سرزمینهای مهم جهان بهویژه خاورمیانه و تسلط بر تمامی مراکز مهم اقتصادی جهان است.
نماینده ولی فقیه در استان روز جهانی قدس را یک روز تاریخی و اثرگذار در نظام فرهنگی و سیاسی جهان بهویژه جهان اسلام عنوان کرد و گفت: برخی از کشورهای به ظاهر اسلامی با حمایت مستکبران به دنبال شکستن خط مقاومت و نجات این رژیم نامشروع هستند به همین خاطر سوریه را به آتش کشیدند.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: متاسفانه برخی کشورهای اسلامی رفتارهای سازشکارانه را در پیش گرفتهاند و بسیار سادهاندیشانه است که رژیمی را که ساخته دست جهان سلطه است با مذاکره بخواهیم متقاعد کنیم که حقوق بشر را رعایت کند.
امام جمعه بوشهر خاطرنشان ساخت: پس از انقلاب اسلامی ملت ایران جبهه اسلامی ضد صهیونیستی تشکیل شد و اسراییلی را که ارتش کشورهای اسلامی را در شش روز شکست داد رو به زوال برد و شکستهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنگهای 33 و 22 روز نشانه همین زوال و نابودی است.
وی با باطل خواندن نظام فکری رژیم صهیونیستی، اذعان داشت: نظام فکری صهیونیسم جهانی با هیچ مذاکره، تحقیقات علمی، مناظرات دانش بنیان و دانایی محور متنبه و آگاه نمیشود.
