۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

حجت الاسلام استیری:

نگاه آگاهانه امام (ره) فلسطین را مسئله جهانی کرد

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه فیروزکوه گفت: نگاه آگاهانه، معنوی و الهی امام (ره) سبب شد تا در جمعه آخر ماه ضیافت الله، مسئله فلسطین به یک مسئله جهانی تبدیل شود و امروز شاهد آن هستیم که در اقصی نقاط جهان مسلمانان نسبت به این سرزمین مقدس توجه ویژه ای دارند.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان فیروزکوه در مسجد امام حسین (ع) اظهارداشت: امروز 33 سال از نامگذاری تاریخی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی امام خمینی (ره) به روز قدس می گذرد که حضور آگاهانه و پرشور شهروندان در راهپیمایی باشکوه این روز، جای تقدیر و تشکر دارد.

وی بیان داشت: روز قدس یکی از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی و انفاس قدسیه امام راحل است که نتیجه نگاه الهی ایشان به مسئله فلسطین بود.

راهپیمایی روز قدس، صف بندی جبهه حق و باطل است

خطیب جمعه فیروزکوه ادامه داد: روز قدس روز اعلام انزجار مسلمانان جهان از صهیونیسم جهانی و خوی استکباری و راهپیمایی روز قدس، صف بندی عدالت علیه ظلم و جبهه حق و باطل است.

وی تأکید کرد: حضور یکپارچه و در صفوف بهم فشرده مردم از جای جای میهن اسلامی در راهپیمایی این روز، حامل دو پیام اساسی و ارزشمند است.

حجت الاسلام استیری افزود: امت اسلامی با حضور خود در این راهپیمایی باشکوه، اعلام داشتند که زیر بار ظلم نمی روند و حتی اگر ظالمان از پشتیبانی بزرگترین و مقتدرترین دولت ها و قدرت های دنیا هم بهره مند باشند، بازهم ایستادگی می کنند و این پیام نخست است.

وی در تشریح دومین پیام این راهپیمایی جهانی اظهار داشت: اعلام صف بندی حق در برابر باطل و عدالت در برابر ظلم نشان دهنده این نکته مهم است که همه شیاطین، مستکبران و آنانی که فکر سلطه به دنیا را در سر می پرورانند، باید به آن اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: تا زمانی که باطل بر افکار خود پافشاری می کند، این مردم همیشه در صحنه و با ایمان با اطاعت از امام راحل و ولی امر مسلمین جهان، وظیفه الهی و سیاسی خود را انجام داده و با همین حضورشان مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند کوبید.

