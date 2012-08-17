نگاه آگاهانه امام (ره) فلسطین را مسئله جهانی کرد

حجت الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان فیروزکوه در مسجد امام حسین (ع) اظهارداشت: امروز 33 سال از نامگذاری تاریخی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی امام خمینی (ره) به روز قدس می گذرد که حضور آگاهانه و پرشور شهروندان در راهپیمایی باشکوه این روز، جای تقدیر و تشکر دارد.

وی بیان داشت: روز قدس یکی از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی و انفاس قدسیه امام راحل است که نتیجه نگاه الهی ایشان به مسئله فلسطین بود.

راهپیمایی روز قدس، صف بندی جبهه حق و باطل است

خطیب جمعه فیروزکوه ادامه داد: روز قدس روز اعلام انزجار مسلمانان جهان از صهیونیسم جهانی و خوی استکباری و راهپیمایی روز قدس، صف بندی عدالت علیه ظلم و جبهه حق و باطل است.

وی تأکید کرد: حضور یکپارچه و در صفوف بهم فشرده مردم از جای جای میهن اسلامی در راهپیمایی این روز، حامل دو پیام اساسی و ارزشمند است.

حجت الاسلام استیری افزود: امت اسلامی با حضور خود در این راهپیمایی باشکوه، اعلام داشتند که زیر بار ظلم نمی روند و حتی اگر ظالمان از پشتیبانی بزرگترین و مقتدرترین دولت ها و قدرت های دنیا هم بهره مند باشند، بازهم ایستادگی می کنند و این پیام نخست است.

وی در تشریح دومین پیام این راهپیمایی جهانی اظهار داشت: اعلام صف بندی حق در برابر باطل و عدالت در برابر ظلم نشان دهنده این نکته مهم است که همه شیاطین، مستکبران و آنانی که فکر سلطه به دنیا را در سر می پرورانند، باید به آن اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: تا زمانی که باطل بر افکار خود پافشاری می کند، این مردم همیشه در صحنه و با ایمان با اطاعت از امام راحل و ولی امر مسلمین جهان، وظیفه الهی و سیاسی خود را انجام داده و با همین حضورشان مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند کوبید.