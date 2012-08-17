۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

بابایی:

اسرائیل در حال تبلیغ دین ستیزی در جوامع اسلامی است/ ایران، پرچمدار صلح جهانی

رباط کریم- خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم با بیان اینکه علائم شیطان پرستی زیر نظر رژیم صهیونیستی اداره می شود، گفت: اسرائیل در حال تبلیغات نرم در رابطه با دین ستیزی در جوامع اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه شهر جدید پرند با اشاره به روز جهانی قدس اظهار داشت: روز قدس از منظر امام راحل روزی است که متعلق به نبی اکرم و جهان اسلام بوده و همچنین متعلق به مستضعفان است.

بابایی خاطرنشان کرد: روز قدس، روزی برای ایجاد وحدت و اتحاد بین مسلمانان جهان است و هم اکنون در بیش از 70 کشور جهان در این روز راهپیمایی انجام می شود و این برای ایران اسلامی که رهبری مبارزه با استکبار را برعهده دارد یک افتخار است.

وی به ویژگی های رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: اسرائیل یک رژیم نژادپرست، دین ستیز، ضد بشریت و رژیمی است که به هیچ یک از قواعد بین المللی پایبند نبوده و قطعنامه های سازمان ملل را با پشتیبانی آمریکا زیر پا می گذارد.

بابایی با بیان اینکه علائم شیطان پرستی زیر نظر رژیم صهیونیستی اداره می شود،گفت: اسرائیل در حال تبلیغات نرم در رابطه با دین ستیزی در جوامع اسلامی است.

رئیس دادگستری رباط کریم با اشاره به اینکه اسرائیل جنایتکار، حیات و ماندگاری خود را در ظلم و ستم می بیند، گفت:ما بر این اعتقادیم که ظلم و ستم ماندگار نیست و  سنت خدا بر این است که ظلم پایدار نیست و بزودی شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.

وی گفت: ایران اسلامی بدون بمب اتمی که ندارد و تنها با سلاح افکار دینی و بسیجی خود اسرائیل را از بین خواهد برد  و موقعیت کنونی جهان اسلام ایجاب می کند که مسلمانان جهان وحدت خود را  مقابل استکبار جهانی حفظ کنند.

بابایی در ادامه به اقتصاد مقاومتی مطرح شده توسط رهبری اشاره کرد و افزود:استکبار قدرت جنگ با دنیای اسلام و ایران را ندارد بنابراین  از جنبه اقتصادی وارد نبرد شده است و فشار وارد می کند.

رئیس دادگستری رباط کریم با بیان اینکه ایران پرچم صلح جهانی را هدایت می کند به برگزای اجلاس جنبش عدم تعهد در ایران اشاره کرد و رهبری این جنبش برای 3 سال را برای ایران اسلامی افتخار دانست و به تشریح تاریخچه ایجاد آن پرداخت.

