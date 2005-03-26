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۶ فروردین ۱۳۸۴، ۱۵:۴۰

پيام تسليت معاون امور فرهنگي وزير ارشاد در پي در گذشت جلال الدين آشتياني

در پي در گذشت استاد سيد جلال الدين آشتياني ، شارح فلسفه ، معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي پيام تسليتي صادر كرد .

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري مهر ، محمد علي شعاعي ، معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، در پي در گذشت استاد سيد جلال الدين آشتياني ، شارح فلسفه ، پيام تسليتي صادر كرد كه متن آن به اين شرح است :

انا لله وانا اليه راجعون

با نهايت تاسف وتاثر در گذشت استاد علامه سيد جلال الدين آشتياني ، شارح بزرگ فلسفه وعرفان اسلامي قرن اخير و صاحب پنجاه اثر ارزشمند در حوزه ي فلسفه وعرفان را به حوزه هاي علميه وجامعه دانشگاهيان كشور تسليت عرض نموده واز خداوند متعال براي آن فقيد گرامي علو درجات ورحمت الهي وبراي بازماندگان صبر وشكيبايي آرزومندم.

گفتني است استاد علامه سيد جلال الدين آشتياني ، در بهمن ماه سال 1377 بخاطر تاليف كتاب " شرح قيصري بر فصوص الحكم " جايزه ي شانزدهيمن دوره ي كتاب سال جمهموري اسلامي را دريافت كرد. از ايشان تاكنون بيش از 50 اثر در حوزه ي تصحيح ، مقدمه ومقاله در حوزه هاي فلسفه وعرفان به رشته ي تحرير در آمده است .

کد مطلب 167565

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