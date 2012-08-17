تقدیر نماینده رباط کریم از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس

ابراهیم نکو که در مراسم نماز جمعه شهر جدید پرند حضور یافته بود در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم با حضور خود در این راهپیمایی پیمانی دوباره با امام راحل، رهبری و مردم مظلوم فلسطین بستند، اظهار داشت: بار دیگر دست در دست هم فریاد آزادی و عزت اسلام را به گوش جهانیان رساندیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در روز جهانی قدس، سیل تازیانه نگاه‌های خشمگین و فریادهای آتشین مسلمانان در جای جای جهان دودمان ستم ظالمان را بر باد می‌دهد و بار دیگر پاسخی قاطع به دشمنی‌های غرب داده و با اقتدار از ملت مظلوم فلسطین دفاع کردیم.

نماینده مردم رباط کریم وبهارستان گفت: حضور حماسی در روز جهانی قدس، نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسلام مقابل تمامی کفر و استکبار دوران معاصر است و این روز،حمایت از مردمی است که بیش از نیم قرن در مصاف با دژخیمان پلید و غاصب، همچنان مقاومت و پایمردی از خود نشان می دهند.

نکو، ضمن تقدیر و تشکر از اقشار مختلف مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان برای شرکت در این راهپیمایی عظیم گفت: مردم کشورمان با حضور در راهپیمایی روز قدس پیام خود را به مردم مظلوم فلسطین رسانده و نفرت و انزجارشان را از سیاست‌های خصمانه استکبار جهانی اعلام کردند.