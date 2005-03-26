اعتلاي علمي و فرهنگي در چرخه باطل فقر امكان ‌پذير نيست //حل مشكلات داخلي تنها راه مقابله با تهديدات خارجي است//اقتصاد زيرزميني و انحصارات دولتي موانع جدي اشتغال هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، وي در جمع اعضاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و فعالان سياسي شهرستان نيشابور، افزود: اين هدف هنگامي دست يافتني است كه مردم نتيجه آن را در سفرههاي خود ببينند.
لاريجاني با اشاره به پاره اي از مشكلات داخلي به ناكارآمدي دولت، مشكلات و موانع اشتغال زايي اشاره كرد و از اقتصاد زيرزميني و انحصارات دولتي به عنوان موانع جدي اشتغال نام برد.
وي با ناكارآمد خواندن طرحهايي همچون پرداخت وام اشتغال به كارگاهها، افزود: حجم عظيم سرمايه سرگردان در كشور بايد از طريق مردم بسوي كارآفريني هدايت شود.
دكتر لاريجاني وجود سالانه 5 ميليارد دلار قاچاق كالا را مانعي در راه ايجاد اشتغال خواند و گفت: براي ايجاد هر شغل به پنج هزار دلار سرمايه نياز داريم و باتوجه به آنچه در سالهاي گذشته انباشته شده است، بايد بتوانيم درهر سال 800 هزار شغل ايجاد كنيم.
نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري با انتقاد از ناهماهنگي در پرداخت دستمزدها در كشور گفت : اينكه دو فرد با تحصيلات، توان و استعداد مشابه و كار يكسان در دو دستگاه دولتي، دستمزدهايي كاملا متفاوت دريافت كنند، هيچ توجيهي ندارد و هر كس بايد به تناسب توان و استعدادش دستمزد بگيرد.
لاريجاني نيشابور را شهر عطار، ابوسعيد ابيالخير، فضلبن شاذان، بيبي شطيطه و پشتوانه غني براي فرهنگ امروز و آينده كشور دانست كه پرورش 4300 عالم در دوران اسلامي ويژگي منحصر به فرد آن به شمار مي رود.
وي با اشاره به اينكه افتخار به فرهنگ متعالي و عالمان و عارفان گذشته با تلاش براي پيشرفت در فضاي آينده معنا مييابد، تصريح كرد : اعتلاي علمي و فرهنگي در چرخه باطل فقر امكان پذير نيست و تنها با حل مشكل معيشت، ايجاد اشتغال و اجراي عدالت صورت ميپذيرد.
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