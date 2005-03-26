اعتلاي علمي و فرهنگي در چرخه باطل فقر امكان ‌پذير نيست //حل مشكلات داخلي تنها راه مقابله با تهديدات خارجي است//اقتصاد زيرزميني و انحصارات دولتي موانع جدي اشتغال هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، وي در جمع اعضاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و فعالان سياسي شهرستان نيشابور، افزود: اين هدف هنگامي دست يافتني است كه مردم نتيجه آن را در سفره‌هاي خود ببينند.



لاريجاني با اشاره به پاره اي از مشكلات داخلي به ناكارآمدي دولت، مشكلات و موانع اشتغال زايي اشاره كرد و از اقتصاد زيرزميني و انحصارات دولتي به عنوان موانع جدي اشتغال نام برد .

وي با ناكارآمد خواندن طرح‌هايي همچون پرداخت وام اشتغال به كارگاه‌ها، افزود: حجم عظيم سرمايه سرگردان در كشور بايد از طريق مردم بسوي كارآفريني هدايت شود .

دكتر لاريجاني وجود سالانه 5 ميليارد دلار قاچاق كالا را مانعي در راه ايجاد اشتغال خواند و گفت: براي ايجاد هر شغل به پنج هزار دلار سرمايه نياز داريم و باتوجه به آنچه در سال‌هاي گذشته انباشته شده است، بايد بتوانيم درهر سال 800 هزار شغل ايجاد كنيم .

نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري با انتقاد از ناهماهنگي در پرداخت دستمزدها در كشور گفت : اينكه دو فرد با تحصيلات، توان و استعداد مشابه و كار يكسان در دو دستگاه دولتي، دستمزدهايي كاملا متفاوت دريافت كنند، هيچ توجيهي ندارد و هر كس بايد به تناسب توان و استعدادش دستمزد بگيرد .

لاريجاني نيشابور را شهر عطار، ابوسعيد ابي‌الخير، فضل‌‌بن‌ شاذان، بي‌بي شطيطه و پشتوانه غني براي فرهنگ امروز و آينده كشور دانست كه پرورش 4300 عالم در دوران اسلامي ويژگي منحصر به فرد آن به شمار مي رود .

وي با اشاره به اينكه افتخار به فرهنگ متعالي و عالمان و عارفان گذشته با تلاش براي پيشرفت در فضاي آينده معنا مي‌يابد، تصريح كرد : اعتلاي علمي و فرهنگي در چرخه باطل فقر امكان ‌پذير نيست و تنها با حل مشكل معيشت، ايجاد اشتغال و اجراي عدالت صورت مي‌پذيرد.