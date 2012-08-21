محمد قهرمانی تهیه‌کننده "فرشتگان قصاب" درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: اکنون پیش تولید این فیلم ضد امریکایی را در دست داریم و فیلم به زد و بندهای پشت پرده نیروهای امریکایی با صلیب سرخ در راستای فعالیت در قاچاق اعضای بدن در افغانستان می‌پردازد.

وی افزود: مدت زمان بسیاری صرف تحقیقات این اثر کردیم و اکنون درگیر فیلمنامه هستیم. متن قریب به 20 بار بازنویسی شده و با دریافت مستندات جدید، باز هم آن را بازنویسی می‌کنیم و خوشبختانه مشاوران خوبی کنار فیلمنامه نویس بوده‌اند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی از آغاز تولید این فیلم سینمایی تا دو هفته دیگر خبر داد و اظهار کرد: سهیل سلیمی نویسندگی متن را برعهده داشته و به‌عنوان یک کارگردان اولی این فیلم را کارگردانی خواهد کرد.