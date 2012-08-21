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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۱

قهرمانی خبر داد/

"فرشتگان قصاب" دو هفته دیگر کلید می‌خورد

"فرشتگان قصاب" دو هفته دیگر کلید می‌خورد

تهیه‌کننده "ٰفرشنگان قصاب" از آغاز فیلمبرداری این فیلم سینمایی با موضوع قاچاق اعضای بدن توسط نیروهای آمریکایی‌ با همکاری صلیب سرخ تا هفته دیگر خبر داد.

محمد قهرمانی تهیه‌کننده "فرشتگان قصاب" درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: اکنون پیش تولید این فیلم ضد امریکایی را در دست داریم و فیلم به زد و بندهای پشت پرده نیروهای امریکایی با صلیب سرخ در راستای فعالیت در قاچاق اعضای بدن در افغانستان می‌پردازد.

وی افزود: مدت زمان بسیاری صرف تحقیقات این اثر کردیم و اکنون درگیر فیلمنامه هستیم. متن قریب به 20 بار بازنویسی شده و با دریافت مستندات جدید، باز هم آن را بازنویسی می‌کنیم و خوشبختانه مشاوران خوبی کنار فیلمنامه نویس بوده‌اند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی از آغاز تولید این فیلم سینمایی تا دو هفته دیگر خبر داد و اظهار کرد: سهیل سلیمی نویسندگی متن را برعهده داشته و به‌عنوان یک کارگردان اولی این فیلم را کارگردانی خواهد کرد.

کد مطلب 1675661

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