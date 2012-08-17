ملتهای مسلمان در مقابل صهیونیسم هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در سخنرانی امروز خود در جمع نمازگزاران، روز قدس را یکی از مهمترین روزهای جهان اسلام بیان کرد و با قدردانی از حضور باشکوه مردم ساوجبلاغ در راهپیمایی روز قدس گفت: روز قدس امسال با بیداری مسلمانان و مقاومت ایران و سوریه و سقوط هم پیمانان اسراییل موجب تضعیف استکبار جهانی و صهیونیسم شده است.



وی طی سخنانی به تشریح اسراییل امروز با اسراییل 30 سال گذشته پرداخت و گفت: تدبیر حضرت امام(ره)و نامگذاری این روز به نام روز قدس، موجب شد امروز فریادهای تنفر از صهیونیسم در تمام جهان طنین انداز شود و با بیداری اسلامی، مردم امروز شاهد انزوا و نابودی اسراییل خواهند بود.



حدادی گفت: همان طور که روز قدس دلیل حرکت اسلامی بوده ادامه بیداری اسلامی نیز با الهام از روز قدس خواهد بود.



وی ادامه داد: امروز همه در سراسر دنیا به خیابان ها آمدند که نشان دهنده یک حرکت مردمی و در عین حال اسلامی است.

حدادی افزود: هم مردمی بودن و هم اسلامی بودن این حرکت ها به معنی بیداری اسلامی است.



وی ادامه داد: علت نامگذاری روز قدس از سوی امام خمینی(ره) این بود که حداقل کاری که مسلمانها می توانند در ارتباط با فلسطین انجام دهند ابراز همدردی قلبی است. زمانیکه بخشی از بدنه اسلام مظلوم واقع می شود همه مسلمانان باید تلاش خود را به کار گیرند و به آنها کمک کنند.



فرماندار ساوجبلاغ تصریح کرد: کمترین انتظار از مسلمانان در برابر فلسطین انزجار قلبی نسبت به متجاوز و اعلام همدردی با مردم است و حداکثر نیز کمک های مالی است و اگر توان این کار را ندارند باید در یک اجتماعی از ظلمی که به مسلمانها شده است اعلام انزجار کنند و برای اینکه این کار تحقق پیدا کند امام خمینی(ره) روز قدس را با توجه به ویژگی هایی که دارد انتخاب کردند تا مسلمانها حمایتشان را از مردم فلسطین نشان دهند.



حدادی با اشاره به اینکه اجلاس سران غیر متعهد پس از روز قدس برگزار می شود، یادآور شد: به هر حال روز قدس می تواند آثاری بر اجلاس سران غیر متعهد داشته باشد؛ چراکه آنها اعتراض مسلمانها را می بینند و اینگونه امکان دارد که توجه بیشتری به ظلمی که به فلسطینی ها شده داشته باشند و در تصمیم گیری هایشان تاثیر گذار باشد.



وی در خصوص تاثیر روز قدس در تحولات منطقه یاد آور شد: موضوعی که همه کشورهای اسلامی را می تواند متحد کند و ظاهرا هم وجود دارد اما برخی به صورت پنهانی ارتباطی با اشغالگرها دارند بحث حمایت از فلسطین است و کسی نمی تواند منکر ظلم و تجاوز اشغالگران قدس شود.البته بعد از این موضوع که همه ما مسلمان هسستیم دومین موضوعی که می تواند اتحادی در بین کشورهای اسلامی ایجاد کند بحث فلسطین است.



فرماندار ساوجبلاغ اظهار داشت: هر چقدر ظلم و ستم بزرگ تر باشد احساس تکلیف هم باید بیشتر باشد. ظلم و تجاوز در فلسطین شدید است و چون متجاوز روحیه خون خواری دارد، به فلسطین اکتفا نخواهد کرد؛ بنابراین تکلیف مسلمانها سنگین تر است و همه باید هر سال با تمام قوا در روز قدس حضور پیدا کنند که هم مانع تجاوز بیشتر نیروی اشغالگر قدس شوند و هم در آزاد سازی فلسطین کمک کنند.



