اميدواريم همه انسانها آموزه هاي آسماني اديان را كه پيام آور صلح و دوستي هستند در زندگي خود پياده كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، خطيب جمعه در ادامه سلسله مباحث اخلاق در اسلام به موضوع دشمنان سلوك و شيوه هاي شيطاني كه در قران و روايات آمده، پرداخت و روشهاي شيطاني "وسوس گري"، " پنهان كاري"،" تزئين عمل زشت" و "دادن وعده هاي دروغ" را با اتكاء به متون ديني تشريح كرد.

امام جمعه موقت هامبورگ همچنين با تبريك نوروز باستاني گفت : نوروز عيد شكوفايي طبيعت است و همه انسانهاي عاشق زيبايي در اين رويش مجدد و زندگي دوباره، شادمان هستند و البته انسانهاي فهيم از اين حيات دوباره درسها مي گيرند. بنابراين اين عيد را نه تنها به ايرانيان كه به همه فرزانگان تبريك مي گوييم.

حجت الاسلام ناصر تقوي همچنين ايام اوسترن و عيد پاك را به همه مسيحيان جهان تبريك و تهنيت گفت و آرزو كرد تا همه انسانها آموزه هاي آسماني اديان را كه پيام آور صلح و دوستي هستند در زندگي خود پياده كنند.