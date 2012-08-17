به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد ظهر امروز در جمع شرکتکنندگان در راهپیمایی روز قدر در برازجان اظهار داشت: با مطالعه حرکتهای جهانی و انقلابها و تحولات کشورهای منطقه متوجه میشویم که تمامی این انقلابها متاثر و الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران هستند
وی تصریح کرد: دنیای کفر و استکبار در جنگ هشت ساله تلاش خود را برای مقابله با مرکز و مغز انقلابهای اسلامی دنیا بهکار گرفتند ولی در این امر ناکام ماندند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: استکبار با هشت سال جنگ نا برابر که در واقع جنگ تمام ابرقدرتهای دنیا علیه ایران اسلامی بود خواست با نظام اسلامی ما مقابله کند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند و با رهبری معمار کبیر انقلاب و همراهی امت مسلمان ایران اسلامی نتوانستند یک وجب از خاک ایران اسلامیرا جدا کنند.
موسوینژاد ادامه داد: از سال 1948 که شاهد شکلگیری رژیم غاصب صهیونیستی بودهایم تا کنون هیچگاه رژیم صهیونیستی را با ضعف و زبونی امروز ندیدهایم و این حاصل صدور انقلاب اسلامی ایران به اعماق جهان و کشورهای اسلامی منطقه است.
اسرائیل در موضع ضعف قرار دارد
وی تاکید کرد: امروز اسرائیل و رژیم صهیونیستی در موضع ضعف قرار دارد و دانشمندان و نظریهپردازان این رژیم بر این مهم تاکید داشته و مکررا خسارت هرگونه جنگ با ایران اسلامی را به مسئولان و دولتمردان حود متذکر شدهاند.
این مسئول با بیان مطالبی پیرامون جنگ 33 روزه لبنان بیان داشت: در جنگ 33 روزه لبنان اسرائیل برنامهریزیهای دقیقی کرده بود و با حمله موشکی اولیه که در 34 دقیقه به با سپر موشکی خود 40 نقطه لبنان را هدف قرار داد گمان کرد کار لبنان به آخر رسیده ولی در همان حال شاهد عملیات حزبالله لبنان و مقابله با حمله رژیم سفاک صهیونیستی بودیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در آن زمان هیچ کس گمان نمیگرد که سپر موشکی حزبالله لبنان توان حمله به اسرائیل و نابودی تلاویو را داشته باشد.
موسوینژاد با بیان اینکه جنگ اسرائیل و لبنان، جنگ مینیاتوری آمریکا با ایران بود، گفت: آمریکا در دو هفته اول جنگ اسرائیل با حزبالله لبنان با تمام توان از این رژیم غاصب حمایت کرد ولی وقتی متوجه شکست رژیم صهیونیستی شد، در شورای امنیت با صدور قطعنامه 1761 آتشبس و پایان جنگ را اعلام کردند.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، هزینه جنگ اسرائیل با حزبالله لبنان دو میلیارد دلار و هزینه بازسازیهای پس از جنگ نیز یک میلیارد و 750 میلون دلار بود که این هزینههای بالا رکود اقتصادی و ورشکستگی رژیم صهیونیستی را به دنبال داشت و تئوریسینهای اسرائیلی به دولتمردان خود خطر هرگونه حمله به ایران اسلامی را متذکر میشوند، چون به وضوح میدانند نه سپر موشکی و تجهیزات نظامی ایشان توان مقابله با ایران اسلامی را دارد و نه ارتش اسرائیل توان و یارای مقابله با سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران را دارد.
هدف دنیای استکبار ایجاد بازار برای تسلیحات است
موسوینژاد تصریح کرد: بعد از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ با حزبالله لبنان این رژیم غاصب برای جبران فضاحت بهوجود آمده جنگ غزه را آغاز کرد که پس از 22 روز در این جنگ متحمل شکست شد و فضاحتی مضاعف برای این رژیم به بار آمد و امروز یقین داریم که اگر اسرائیل و رژیم صهیونیستی کوچکترین حرکتی علیه ایران اسلامی را آغاز کند به 22 روز نمیرسد و در 11 روز و حتی کمتر رژیم اشغالگر صهیونیستی، این غده سرطانی، را از خاورمیانه محو میکنیم و این وعدهای است که رهبر معظم انقلاب نوید آنرا دادهاند.
وی به اهداف دنیای استکبار در ایجاد رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: اکثر سیاستمداران غربی از سیاستمداران کارخانههای نظامی هستند که به ساخت سلاحهای جنگی مشغولند و ایجاد بازار برای تسلیحات یکی از اهدافی است که دنیای استکبار از ایجاد رژیم صهیونیستی داشته است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ایجاد پایگاههایی برای مقابله با اسلام و نظامهای اسلامی یکی از اهدافی بود که دنیای استکبار با فروش سلاح و تسلیحات به دولتهای دستنشانده خود در کشورهای عربی برای دستیابی به آن دنبال کرد.
موسوینژاد گفت: در زمان نبرد مقدس هشت ساله ما نه تجهیزات و امکانات نظامی را در اختیار داشتیم و نه سپرهای موشکی و با این شرایط توانستیم مقابل تمامی قدرتهای مستکبر شرق و غرب و مستکبرین جهان ایستادگی کنیم و امروز از نظر توان نظامی یکی از قدرتهای بزرگ دنیا و منطقه هستیم و سپرهای موشکی ما در کشورهای مختلف توانایی آن را دارد که رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کند و کارشناسان رژیم صهیونیستی خود به این مساله اذعان کردهاند.
همه پایگاههای نظامی دشمن در کشورهای مختلف را شناسایی کردهایم
وی ادامه داد: تمامی پایگاههای نظامی دشمن در کشورهای مختلف را شناسایی کردهایم و با هدف مقدس دفاع از کیان اسلامی با استفاده از مردم همان کشورها در آنها پایگاههای نظامی برای مقابله با دنیای استکبار تشکیل دادهایم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مطمئن باشید وعده الهی، معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری تحقق خواهد یافت و بهزودی شاهد پیروزی نظام اسلامی بر تمامی قدرتهایی خواهیم بود که با نظام اسلامی و نظامهای اسلامی مقابله میکنند.
موسوینژاد تصریح کرد: اگر امروز در سوریه و میانمار شاهد نسلکشی و قتل عامهای گسترده دنیای استکبار هستیم نشانگر ضعف و ناتوانی مستکبرین عالم در برابر اسلام و نظامهای اسلامی است، مگر سوریه چه وضعیتی برای رژیم صهیونیستی و دنیای کفر و استکبار به وجود آورده که اینگونه به مقابله با آن میپردازند؟
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خطاب به سران برخی کشورهای عربی متذکر شد: به کشورهای عربی تذکر میدهیم که واقعا مسلمان باشند و به آئین مسلمانی عمل کنند؛ دین اسلام دین صلح با دشمنان نیست و درس قرآن مبارزه در برابر دشمنان اسلام است و هیچگاه نباید دست خود را در برابر دشمنان اسلام بالا ببریم و در برابر آنها تسلیم شویم.
حضور مردم حرکت دیپلماسی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین است
موسوینژاد تاکید کرد: اگر عربستان پس از شش روز جنگ با رژیم صهیونیستی تسلیم شدند و عقبنشینی کردند به دلیل آن بود که فقط تظاهر به مسلمانی میکنند و عمدهترین دلیل شکست عربستان بیتوجهی به اسلام حقیقی و آموزههای آسمانی قرآن کریم بود.
وی اتحاد مسلمانان در شرایط کنونی را ضروری ارزیابی کرد و افزود: اگر مسلمانان و کشورهای اسلامی با اتحاد و همدلی کنار هم باشند بیشک اسرائیل و رژیم صهیونیستی را نابود خواهند کرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریج کرد: وحدت و همدلی مسلمین جهان شروع شده و برپایی راهپیمایی روز قدس در 70 کشور مسلمان و غیر مسلمان جهان نشان از وحدت و همدلی مسلمانان و آزادیخواهان جهان دارد.
وی افزود: در وضعیت بد آب و هوایی حضور مردم در راهپیمایی روز قدس بسیار اثربخشتر از مناطق خوش آب و هوا است و ارتباط تنگاتنگی با اعتقادات اسلامی و آرمانهای امام راحل و رهبری معظم انقلاب اسلامی دارد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این حرکت مردم نظام اسلامی که امروز در میان مومنان شکل گرفته، یک حرکت دیپلماسی عمومی و حاصل اندیشههای والای امام خمینی (ره) در دفاع از مردم مظلوم فلسطین است.
انقلابهای اسلامی کشورهای منطقه از ایران الگو می گیرند
موسوینژاد در تشریح اقدام امام در نامگذاری جمعه آخر رمضان بهعنوان روز قدس بیان داشت: امام خمینی (ره) با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان بهنام روز قدس مبارزه با رژیم سفاک صهیونیستی را از مرز ایران اسلامی گذر داد و این وظیفه را به عهده تمامی امتهای مسلمان و آزادیخواه نهاد.
وی اضافه کرد: تا کنون هیچ یک از سیاستمداران جهان نتوانستهاند این حرکت امام خمینی (ره) را آنگونه که هستن، تبیین کنند و تلاشهای دنیای غرب و استکبار و دشمنان نظام اسلامی برای کمرنگ کردن حضور مردم در این صحنه هر سال نتیجه عکس داده و مردم کشورهای مسلمان و آزادیخواه جهان هر سال با عزم بیشتری در این مراسم حضور یافته و با قدرت بیشتری به مبارزه با رژیم صهیونیستی میپردازند.
این مسئول اذعان داشت: در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که در کشورهای همپیمان دنیای کفر و استکبار و رژیم صهیونیستی انقلابهای اسلامی با الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران در حال شکلگیری است و حکومتهای دستنشانده استکبار ساقط میشود که وقایع تونس، لیبی، الجزایر و ... از همین قسم است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی عتوان کرد: قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دو ابرقدرت بلوک غرب با سرکردگی آمریکا و بلوک شرق با سرکردگی شوروی در دنیا وجود داشت، اما با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و صدور این انقلاب به کشورهای جگبهه آزادیخواهان و دینمداران که به مبارزه با ظلم و ستم چه از ناحیه شرق و چه از ناحیه غرب پرداختند، شکل گرفت و امروز تنها جبهه حق و جبهه باطل که دنیای استکبار و در راس آن رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار سردمداران آن هستند، وجود دارد.
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