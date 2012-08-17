اهر و ورزقان 1000 بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از روز شنبه تا امروز 27 مردادماه شهرهای ورزقان و اهر 1038 بار لرزیده است.

بر اساس این گزارش، 704 مورد از این زمین لرزه ها زیر 4/2 ریشتر بوده و 306 مورد برابر با 5/29 درصد بین 5/2 تا چهار ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین قدرت داشته است که 26 زمین لرزه این مناطق در این مدت بیش از چهار و کمتر از پنج ریشتر قدرت داشته که برابر با 5/2 درصد کل لرزه های اهر و ورزقان در مدت مورد اشاره بوده است.

همچنین دو زمین لرزه کمتر از شش ریشتری نیز در این مدت مناطق اهر و ورزقان را لرزانده است که بزرگترین آنها با قدرت 3/5 دهم ریشتر در ساعت 18 و 32 دقیقه 24 مرداد ماه در این مناطق رخ داد و دو زمین لرزه بالای شش ریشتر هم شنبه 21 مرداد ماه این مناطق در آذربایجان شرقی را لرزاند که این دو زمین لرزه یکهزار و 38 پس لرزه بدنبال داشته است.



