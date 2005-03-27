وعده نخست وزير تايلند براي بازگرداندن صلح به منطقه مسلمان نشين جنوب اين كشور

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از رويتر، نخست وزير تايلند گفت : امنيت شديدي را كه در سه استان مسلمان نشين جنوبي كه در آنها 600 مسلمان، پليس و مقامات دولتي ، طي 14 ماه گذشته جان خود را از دست داده اند را ، قطع نخواهد كرد.

وي افزود: همچنين قوانين مدوني براي بازگرداندن صلح ، امنيت زندگي و اموال مردم اين ناحيه اعمال مي شود.

اين درشرايطي است كه "آبهيسيت وجاجيوا" رهبر حزب مخالف دمكرات از سياست هاي شديد "تاكسين" انتقاد كرد.

"آبهيسيت" گفت : بهتر است نخست وزير سبك خود را تغيير دهد و بيش از اين، به اظهاراتي كه بر اعتقادات ديني تأثير مي گذارد توجه كرده ، از اظهاراتي كه مي تواند منجر به بدگماني و عدم اعتماد ميان تايلندي ها شود خود داري كند.

همچنين مخالفان به برخورد نامناسب "تاسكين" در مورد مرگ 78 مسلمان كه از خفگي جان باختند اشاره كردند.

"تاسكين" با ادعاي اين كه بسياري از آنهايي كه در اثر خفگي جان باخته اند تنها به دليل ضعف از روزه ماه مبارك رمضان بوده است، موجبات خشم مسلمانان را فراهم كرد.

"آبهيسيت" همچنين اظهارات تاسكين را براي تهديد مسلماناني كه ادعا كرده بودند از جدايي طلبان حمايت كرده تقبيح كرد و گفت : يك رهبر دولتي بايد براي تبعيض عليه گروه هاي خاص دليل موجهي داشته باشد.

