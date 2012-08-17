زمان تحقق شعارهای مردم در روز قدس فرا رسیده است

یوسف اکبری روز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: امروز رژیم صهیونیستی از درون در حال فروپاشی است و این نشان می دهد که شعارهای مردم ایران در روز جهانی قدس نتیجه داده است.

وی حضور مردم در روز قدس را حماسه ساز و در شرایط فعلی و با توجه به باج خواهی غرب از کشورمان در مبادلات جهانی تاثیرگذار دانست و یادآور شد: مردم بار دیگر نشان دادند که حامی ولایت و آرمانهای انقلاب در دفاع از ملتهای مظلوم هستند.

فرماندار اردبیل شکوه و عظمت راهپیمایی امسال را بیش از سالهای قبل دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی 32 سال با توطئه های استکبار جهانی مواجه بوده ولی در هر زمان این مردم ایران بودند که پیروز میدان شدند.

وی با اشاره به شکست حکومتهای غربی و آمریکا در حفظ رژیم صهیونیستی با وجود جنایتهای بیشمار افزود: امروز رژیم اسرائیل جایی در بین کشورهای اسلامی ندارد و بنا به وعده های امام (ره) و مقام معظم رهبری این رژیم بزودی به مرز نابودی خواهد رسید.

اکبری با اشاره به توطئه های آمریکا و متحدانش علیه ایران و کشورهای منطقه بویژه سوریه تصریح کرد: بیداری اسلامی برگرفته از اندیشه های امام و انقلاب بوده و بی شک جهانی شدن روز قدس در تحقق این مهم طی زمان کم بی تاثیر نبوده است.

به گفته وی از زمانی که روز جهانی قدس در سال 58 از سوی امام (ره) اعلام شد موج بیداری در کشورهای اسلامی آغاز شد و امروز در بسیاری از کشورها به ثمر نشسته است.

