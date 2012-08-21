برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در ایران اقدامی در مقابله با آمریکا و اسرائیل است

علی شمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تحولات منطقه ای و بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: انرژی عظیمی از جهان اسلام در حال آزاد شدن است که البته این انرژی نامتعارف و قابلیت تمرکز و بکارگیری به شکل ذاتی علیه استکبار را در درون خودش دارد.

وی با بیان اینکه ما نباید در مورد این حرکت عظیم و مردمی تاکتیکی موضع گیری کنیم افزود: بیداری اسلامی امری راهبردی است که ممکن است دارای فراز و نشیب باشد اما جهت گیری آن کاملا درست است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی دفاعی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی حتما به پیروزی ملت های مسلمان و آزاد سازی قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد گفت: هرگونه بهره برداری تاکتیکی از بیداری اسلامی می تواند موجب تاخیر در پیشرفت تحولات منطقه شود.

شمخانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در عمل و سخن ثابت کرده است که در عرصه بیداری اسلامی تاکتیکی و مصلحتی عمل نمی کند.

وی به تحولات سوریه و تلاش آمریکا برای ساقط کردن دولت این کشور اشاره کرد و افزود: مردم و دولت سوریه می توانند مشکلات خودشان را حل کنند و نیازی به دخالت کشورهای استکباری نیست و ایران هم بارها اعلام کرده که مخالف دخالت ها و حرکت های تروریستی در سوریه است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی دفاعی در خصوص برگزاری شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران گفت: برگزاری این اجلاس موفقیتی چشمگیر و بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: برگزاری این اجلاس در کشورمان اقدامی در جهت مقابله با توطئه های فراوان صهیونیست ها و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.