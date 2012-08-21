تحولات سوریه برای انتقام از بیداری اسلامی است/ خواب آمریکا تعبیر نخواهد شد

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، حوادث تروریستی و تلاش غرب و آمریکا برای براندازی دولت سوریه را تاسف آور توصیف کرد و گفت: تحولات سوریه در پاسخ به بیداری اسلامی در دو سال گذشته و انتقام از خیزش های عظیم مردمی در حال انجام است.

وی افزود: روند تکاملی و رو به افزایش خیزش های مردمی موجب شد صهیونیست‌ها ، آمریکا و برخی کشورهای مرتجع منطقه دست به دست هم دهند و بدنبال براندازی دولت سوریه باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حکومت سوریه را یکی از عوامل اصلی جبهه مقاومت عنوان کرد و افزود: آمریکا بعد از شکست در تحولات منطقه با ناامنی و ساقط کردن حکومت سوریه بدنبال جبران شکست در بیداری اسلامی بود اما آنها باید بدانند خواب آنها به هیچ وجه تعبیر نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم سوریه در تحولات اخیر هوشیاری و نکته سنجی زیادی از خود به نمایش گذاشتند و نشان دادند که از حکومت و اعتقاداتشان حداکثر دفاع را خواهند کرد.

باهنر با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی دیروز روز قدس گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس مانور بسیار خوبی از سوی نیروهای اسلامخواه در جهان بود که امیدواریم تاثیرات آن در روند تحولات منطقه نمایان شود.