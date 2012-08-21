  1. سیاست
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۳

باهنر در گفتگو با مهر:

تحولات سوریه برای انتقام از بیداری اسلامی است/ خواب آمریکا تعبیر نخواهد شد

تحولات سوریه برای انتقام از بیداری اسلامی است/ خواب آمریکا تعبیر نخواهد شد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حکومت سوریه را یکی از عوامل اصلی جبهه مقاومت عنوان کرد و افزود: آمریکا بعد از شکست در تحولات منطقه با ناامنی و تلاش برای ساقط کردن حکومت سوریه بدنبال جبران شکست در بیداری اسلامی بود اما آنها باید بدانند خواب آنها به هیچ وجه تعبیر نخواهد شد.

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، حوادث تروریستی و تلاش غرب و آمریکا برای براندازی دولت سوریه را تاسف آور توصیف کرد و گفت: تحولات سوریه در پاسخ به بیداری اسلامی در دو سال گذشته و انتقام از خیزش های عظیم مردمی در حال انجام است.

وی افزود: روند تکاملی و رو به افزایش خیزش های مردمی موجب شد صهیونیست‌ها ، آمریکا و برخی کشورهای مرتجع منطقه دست به دست هم دهند و بدنبال براندازی دولت سوریه باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حکومت سوریه را یکی از عوامل اصلی جبهه مقاومت عنوان کرد و افزود: آمریکا بعد از شکست در تحولات منطقه با ناامنی و ساقط کردن حکومت سوریه بدنبال جبران شکست در بیداری اسلامی بود اما آنها باید بدانند خواب آنها به هیچ وجه تعبیر نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم سوریه در تحولات اخیر هوشیاری و نکته سنجی زیادی از خود به نمایش گذاشتند و نشان دادند که از حکومت و اعتقاداتشان حداکثر دفاع را خواهند کرد.

باهنر با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی دیروز روز قدس  گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس مانور بسیار خوبی از سوی نیروهای اسلامخواه در جهان بود که امیدواریم تاثیرات آن در روند تحولات منطقه نمایان شود.

کد مطلب 1675707

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