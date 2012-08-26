محمد دلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه تمام درخواستهای جدید تاسیس موسسات قرآنی، فقط از طریق ثبت نام در پایگاه اینترنتی تلاوت به نشانی www.telavat.com صورت می پذیرد، اظهار داشت: پیرو ابلاغیه جدید سازمان دارالقرآن کریم کشور، از ابتدای مرداد ماه سالجاری میبایستی تمام درخواستها بر اساس آئین نامه جدید و از طریق سامانه مذکور صورت پذیرد.
تصریح کرد: به منظور حفظ امنیت در اطلاعات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی لازم است کاربران شهرستانهای مختلف استان، رمز کاربری خود را تغییر دهند.
مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خصوص موسسات موقت و قطعی که تا کنون بصورت دستی اقدام به تشکیل پرونده نمودهاند؛ گفت: این موسسات برای ادامه روند مراحل صدور مجوز و یا تغییرات در اعضای موسسه میتوانند به روش سابق و بصورت دستی نیز اقدام کنند.
دلالی در پایان، برگزاری کلاسها و دورههای آموزش قرآن (حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری) در سطوح و رشتههای متنوع و برای مقاطع سنی مختلف اعم از خواهران و برادران، اجرای برنامههای تبلیغی و ترویجی قرآنی اعم از مراسم، محافل و مسابقات قرآنی، انجام تحقیقات و پژوهشهای قرآنی، همکاری با سایر نهادها و مراکز فرهنگی و دینی با هدف توسعه فعالیتهای قرآنی و ... را از اهداف مهم تاسیس موسسات قرآنی ذکر کرد.
نظر شما