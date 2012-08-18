اطلاعی از همکاری مولایی با آلومینیوم نداشتم/ میزبانی راه آهن در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی بامداد شنبه پس از تساوی تیمش مقابل آلومینیوم بیان داشت: 20 دقیقه ابتدایی نیمه نخست بازی در اختیار تیم ما بود اما در ادامه آلومینیوم بازی را در اختیار گرفت که نتوانست موقعیتهای خطرناکی را روی دروازه ما ایجاد کند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم ما خیلی زود به گل برتری رسیدیم اما متاسفانه چند دقیقه بعد روی یک اشتباه در عمق خط دفاعی گل تساوی را دریافت کردیم در حالی که بارها به بازیکنان در این خصوص هشدار داده بودم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با بیان اینکه داور همان ابتدای بازی باید به بازی خطرناک مدافع آلومینیوم اخطار می داد، افزود: اگر داور در همان ابتدا به بازیکن شماره چهار آلومینیوم اخطار می داد، دیگر بازی به خشونت کشیده نمی شد.

دایی در خصوص اخراج محمدرضا مامانی بازیکن تیم راه آهن گفت: اصلا مامانی در آن صحنه کار خاصی انجام نداد که داور او را اخراج کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اعتراض تماشاگران به اتلاف وقت بازیکنان راه آهن، اظهار داشت: دنده محمد محمدی دروازه بان تیم ما شکسته بود و در دقایق پایانی مسابقه نیز مجبور به تعویض او شدیم، محمدی به بیمارستان منتقل شد، این درحالی است که تماشاگران معتقد بودند بازیکن ما دارد وقت تلف می کند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل جذب مربی بدنساز آلومینیوم از سوی باشگاه راه آهن، عنوان کرد: من اصلا نمی دانستم که محمدرضا مولایی با آلومینیوم همکاری می کند، چون در این صورت با او برای حضور در راه آهن تماس نمی گرفتم.

دایی ادامه داد: اما مولایی حدود یک ماه و نیم برای آلومینیوم کار کرده و این باشگاه مبلغی را به او پرداخت نکرده است و این مشکل مدیریت باشگاه آلومینیوم است که نتوانسته اند قرارداد مولایی را ثبت کنند. شما در معاملات برای قطعی شدن آن باید مبلغی را رد و بدل کنید. برای خرید یک خانه هم مبلغی را پرداخت می کنید تا خانه به شخص دیگری فروخته نشود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برگزاری بازی های راه آهن مقابل تیمهای استقلال و پرسپولیس در جزیره کیش گفت: باشگاه راه آهن متعلق به شرکت هواپیمایی فراز قشم است و مدیران این شرکت تصمیم می گیرند که راه آهن در کدام شهر و ورزشگاه میزبان رقابتها باشد.

دایی با اظهار اینکه دوست داریم بازیهای راه آهن در ورزشگاه آزادی برگزار شود، افزود: مسئولان ورزشگاه آزادی اعلام کرده اند که تنها اجازه می دهند تا بازی های خانگی استقلال و پرسپولیس و تیم ملی در این ورزشگاه برگزار شود و مدیران باشگاه راه آهن نیز تصمیم گرفتند تا با توجه به ورزشگاهی که در جزیره کیش دارد از تیمهای استقلال و پرسپولیس در آنجا میزبانی کنند.