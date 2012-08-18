کشتی آزاد در المپیک توقعات را برآورده نکرد/ مصدومیت یزدانی تیر خلاص بود

محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کشتی آزاد ایران در المپیک لندن و در راس آن رسول خادم و مردانش به هیچ عنوان نتوانستند انتظارات جامعه کشتی و اهالی ورزش را برآورده کنند و این مساله نیز هیچ ارتباطی به بالا رفتن توقعات مردم در مواجهه با نتایج درخشان کشتی فرنگی نداشت.

وی ادامه داد: برخی از اهالی ورزش معتقدند کسب سه مدال طلا در کشتی فرنگی و عملکرد رویایی محمد بنا در المپیک لندن، کار رسول خادم و شاگردانش را سخت کرد، ولی به هیچ وجه اینگونه نیست و ما ایرانیان همواره از آزادکاران خود در هر میدانی توقع کسب مدال و قهرمانی داشته و داریم.

وی افزود: متاسفانه آن آزادکارانی در المپیک لندن ناکام ماندند که پیش از این مسابقات به عنوان شانس مسلم کسب مدال در المپیک تلقی می شدند. با ناکامی و شکست دور از انتظار حسن رحیمی و مهدی تقوی در المپیک نمی توان به سادگی برخورد کرد، چرا که این نفرات می توانستند با قرعه های ساده تر نسبت به دیگر ملی پوشان به راحتی مدال آور شوند. البته ناکامی و مصدومیت رضا یزدانی هم یکی دیگر از ضرباتی بود که به پیکره کشتی آزاد ایران وارد آمد و به عنوان تیر خلاص، ناکامی شاگردان خادم را در آخرین روز تکمیل کرد.

مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ایران در ادامه به عدم همدلی و اتحاد در بین اعضای کادر فنی نیز اشاره کرد و گفت: به هیچ عنوان نمی توان اتحاد و همدلی کادر فنی تیم کشتی فرنگی را با همکاران خادم قیاس کرد. در بسیاری از صحنه های المپیک 2012 لندن به وضوح دیده می شد که مشکلی در بین اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد وجود داشت و به نظر من این مشکل نیز بیشتر به نوع ارتباط سرمربی با مربیانش بود.

محبی تصریح کرد: رسول خادم قهرمان بزرگی است که تجربه زیادی در اینگونه میادین دارد، اما در بیشتر کشتی به عنوان کوچ در کنار تشک حضور داشت و اجازه نمی داد مربیانش به این کار بپردازند. دقیقا عکس این موضوع در کشتی فرنگی وجود داشت و ما دیدیم که محمد بنا در بسیاری از کشتی ها از مربیانش برای کوچ کردن استفاده می کرد.

سرپرست هیات کشتی استان کرمانشاه در خاتمه افزود: به هر حال بعید می دانم برخی از چهره های تیم ملی کشتی آزاد بتوانند در آینده به جبران این ناکامی بپردازند، چرا که در واقع انگیزه و اشتیاق در بین آنان از بین رفته و هیچگاه به شرایط جسمی و روحی زمان المپیک خود دست نخواهند یافت.