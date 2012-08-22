خبرسازی دوباره ارز دانشجویی/ ارسال نامه دانشجویان معترض به بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار اخباری مبنی بر حذف ارز تحصیلی و نظرات مخالف و موافق برخی نمایندگان همچنین واکنش بانک مرکزی در خصوص قطع نشدن ارز تحصیلی، این بار برخی دانشجویان متقاضی اعلام کردند که بانکها خودسرانه ارز دانشجویی نمی دهند یا مبالغی کمتر از رقم اعلام شده به دانشجویان یا خانواده هایشان پرداخت می کنند.

شرح حال دانشجویانی که ارز تحصیلی نمی گیرند

یکی از این دانشجویان که در دانشگاه مالزی تحصیل می کند با بیان برخی مشکلاتش در دریافت ارز تحصیلی از بانکهای استان اصفهان اعلام کرد که علیرغم ارائه تمام مدارک خواسته شده به بانک برای دریافت ارز تحصیلی با ایراداتی واهی از شعبه مربوطه مواجه شده و بانک مذکور تنها مبلغ 3 هزار دلار در اختیار این دانشجو قرار داده و با مراجعه به بانکی دیگر به این دانشجو اعلام شده که ارز همراه و هزینه دانشگاه پرداخت نمی شود.

دانشجویی دیگر خبر داد که از تاریخ دریافت معرفی نامه دریافت ارز تحصیلی یعنی 19 خرداد 1391 تاکنون موفق به دریافت ارز دانشجویی خود نشده و بانک به بهانه های بی مورد از پرداخت ارز خودداری می کند.

پرداخت ارز دانشجویی به مشتریان قدیمی

از سوی دیگر یک دانشجوی دکتری در نامه ای خطاب به معاونت بورس وزارت علوم اعلام کرد که ارز دولتی سهمیه تابستانش را دریافت نکرده و با مراجعات متعدد خانواده این دانشجو به بانک به آنان اعلام شده بانکها فقط به مشتریهای قدیمیشان یعنی کسانی که از قبل در آنجا حساب دارند، ارز تحصیلی پرداخت می کنند.

بانک سامان نیز تنها مبلغ 3 هزار دلار در اختیار دانشجو قرار داده و اعلام کرده که به خانواده دانشجویان ارزی تعلق نمی گیرد.

همچنین براساس اعلام دانشجویان، برخی بانکها شهریه را تقبل نکرده و هیچ مساعدتی بابت شهریه ترم دوم به عمل نیاورده اند. این دانشجو از وزارت علوم خواست که به موضوع علت عمل نکردن بانکها به نامه های وزارت علوم رسیدگی شود.

همچنین دانشجوی دیگری که قصد ادامه تحصیل در کشور آلمان را دارد در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کرد که بانکها نه تنها اقدام به پرداخت ارز تحصیلی نمی کنند بلکه با بدترین شیوه ممکن با دانشجویان رفتار می کنند و آنان را با چشم گریان از دریافت ارز تحصیلی ناامید می کنند.

ارسال نامه دانشجویان معترض به بانک مرکزی

به گزارش مهر، حسن مسملی نائینی - معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که قرار است برخی نامه های ارسال شده دانشجویان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدم دریافت ارز تحصیلی به بانک مرکزی ارسال شود.

وی در این باره برای چندمین بار تاکید کرد که هیچ بانکی نمی تواند بدون بخشنامه بانک مرکزی از پرداخت ارز تحصیلی خودداری کند.

دستور شفاهی بانک مرکزی به بانکها

دانشجویان در مراجعات خود به بانکها و مواجه شدن با نپرداختن ارز تحصیلی از سوی بانکها با این پاسخ مواجه شدند که بخشنامه مرکزی مبنی بر عدم پرداخت ارز تحصیلی به بانکها صادر شده است.

این در حالیست که بانکها در مقابل مطالبه و مشاهده این بخشنامه هیچ عکس العملی نشان نمی دهند و با بهانه های متفاوت از این اقدام خودداری می کنند.

این گمانه در ذهن دانشجویان و خانواده هایشان به وجود آمده که بانک مرکزی طبق قراری نانوشته و به صورت شفاهی به بانکها دستور داده ارز دانشجویی پرداخت نشود.