نتيجه را به دست آورديم ولي خوب بازي نكرديم

اكبر ميثاقيان سرمربي تيم ابومسلم خراسان در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب فوق اظهار داشت : ايران توانست با اتكاء به تواناييهاي بالاي فني بازيكنان مطرح خود از سد تيم ژاپن بگذرد و ثابت كند كه مهره هاي ارزشمند آسيا همه در تيم ايران جمع شده اند.

وي با بيان اين كه هاشميان در اين ديدار يك ستاره بود گفت : هاشميان در اين ديدار ثابت كرد كه توانايي بازي در نوك حمله ايران را دارد و بي دليل نيست كه در تيمي چون بايرن مونيخ بازي مي كند ، همچنين زندي نيز بسيار خوش آتيه و موثر ظاهر شد و نشان داد كه دادكان بي جهت براي حضور او در تيم ايران تلاش نكرده است.

ميثاقيان در خصوص تعويض هاي برانكو اذعان داشت : تعويض اول برانكو يك تعويض اجباري بود ولي به نظر من در خصوص تعويض علوي با زندي كمي تعجيل كرد و اين در حالي بود كه زندي با توجه به قدرت حفظ توپ بالا مي توانست در زمين موثر باشد. وي در خاتمه گفت : تيم ژاپن به هيچ وجه توانايي پيروزي بر تيم ايران را نداشت ولي اين تيم از تيمهاي ديگر اين گروه بعد از ايران شايستگي حضور در جام جهاني را دارا مي باشد اما ژاپن نسبت به سالهاي قبل افت محسوسي داشته و ديگر ارائه گر آن شيوه كلاسيك گذشته نيست.