حرفها و حرکات مسموم و اختلاف برانگیز محکوم است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی صبح امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام همدردی با حادثه دیدگان زلزله، از خداوند متعال برای درگذشتگان طلب مغفرت و آمرزش و برای مصدومان و بازماندگان آنها طلب بهبودی کرد.

وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از هموطنان عزیز به خاطر کمک به زلزله زدگان گفت: واقعا از دولت و ملت به جهت احساس وظیفه به موقع در امدادرسانی به مصیبت دیدگان تشکر می کنم.

امام جمعه بناب ضمن تقدیر و تشکر از الطاف کریمانه مقام معظم رهبری افزود: از الطاف کریمانه معظم له بخاطر حضور سرزده در مناطق زلزله زده استان با این همه مسئولیتهای جهانی و بین المللی تقدیر و تشکر می کنیم.

وی سپس گفت: همچنین برخی حرفها و حرکات مسموم و اختلاف برانگیز در این ارتباط را نیز محکوم می کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب تصریح کرد: وجب به وجب کشور ایران زمین کشور پیغمبر(ص) است؛ فارس، عرب، عجم، ترک، بلوچ، همه برادر و در سایه ولایت هستیم و منهای اسلام و قرآن و عترت هیچ هویت و ملیتی برای خودمان قائل نیستیم. قرآن همه ما را برادر کرده است.

باقری بنابی ادامه داد: ضمن تقدیر و تشکر از حرکتهای خودجوش مردمی که انصافاً کمکهای مناسبی کردند و همچنین مسئولان ادارات و سازمانها وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند، از مردم تقاضا دارم کمکهای نقدی و جنسی خود را به دست افراد غیرمسئول و ناشناخته تحویل ندهند .