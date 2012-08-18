14 مورد گازگرفتگی در خراسان شمالی رخ داده است

حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس یک روند طبیعی هر چقدر تعداد مشترکین و استفاده کنندگان از گاز طبیعی افزایش یابد به همان میزان نیز اتفاقات گاز گرفتگی افزایش می‌یابد، اما لازم است در این زمینه با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی خطرات استفاده از نعمت گاز کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه در طی سال‌های گذشته تعداد اتفاقات گاز در خراسان شمالی روندی صعودی داشته است، افزود: در سال 86 حوادث با منشاء گاز در استان 10 مورد بود که این تعداد در سال 88 به 11 مورد رسید و در سال 89 نیز به 27 مورد افزایش یافت.

این مسئول اضافه کرد: تعداد حوادث گازگرفتگی در خراسان شمالی در سال 90 به 53 مورد افزایش یافت که این آمار در مقایسه با سال 86، 43 مورد افزایش را نشان می‌دهد.

تقی نژاد تعداد فوت شدگان بر اثر حوادث گاز در خراسان شمالی را در سال 86 سه نفر ذکر کرد و افزود: این در حالی است که تعداد فوت شدگان حوادث گاز در سال 90 به 25 نفر رسید. وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز تاکنون 14 مورد گاز گرفتگی در استان رخ داده است.

تقی نژاد بیشترین عامل مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی در استان را ناشی از نصب آبگرمکن در حمام دانست و اظهار داشت: استفاده از بخاری بدون دودکش و یا گذاشتن دودکش در داخل آب از دیگر دلایل حوادث گاز در استان هستند.

وی تصریح کرد: متصاعد شدن گاز مونوکسید کربن در حوادث گاز سبب می‌شود تا افراد دچار خفگی شده و اصطلاحا به مرگ خاموش دچار شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه گاز مونواکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و سبک است و قابلیت انتشار آن نیز بسیار زیاد است، افراد به محض احساس سردرد، سرگیجه و حالت تهوع آن مکان را ترک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی تصریح کرد: میل ترکیبی هموگلوبین با مونوکسیدکربن 300 برابر بیشتر از اکسیژن است، در نتیجه بسیار راحت‌تر با یکدیگر ترکیب می‌شوند و مانع رسیدن اکسیژن به بافت‌ها می‌شود که این امر خفگی شخص را به دنبال خواهد داشت.