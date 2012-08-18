  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

کانن فراخوان داد؛

نگرانی از استفاده موادشیمیایی در دوربین ها/ بروز حساسیت پوستی

نگرانی از استفاده موادشیمیایی در دوربین ها/ بروز حساسیت پوستی

شرکت ژاپنی دوربین های دیجیتالی "کانن" برخی از دوربین های تولید شده این شرکت را فراخواند دلیل این امر نگرانی استفاده یک ماده شیمیایی در این محصولات است که می تواند موجب بروز حساسیت و جوش های پوستی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دوربین های مدل EOS 650D کانن حاوی ماده ای هستند که می تواند به رطوبت واکنش نشان داده و ماده موسوم به "zinc bis" تولید کند که موجب سفید شدن سطح پلاستیکی دوربین و در برخی موارد تحریک پوست می شود.

گزارش های تایید نشده تعداد دوربین های مشکل دار را حدود 68 هزار دستگاه تخمین می زنند.

کانن اعلام کرده است این دوربین که در ماه ژوئن به بازار عرضه شده حاوی مقادیری بیش از میزان معمول از این ماده است. از این ماده شیمیایی برای سخت و محکم سازی کائوچوی بکار رفته در دوربین استفاده می شود.

بر اساس این گزارش عرق کردن دست موجب می شود رطوبت باعث تولید این ماده شیمیایی شود.
 
کانن وب سایتی را ایجاد کرده تا کاربران با وارد کردن شماره سریال دوربین خود دربیابند آیا دوربینشان مشکلی دارد یا خیر. این شرکت به دوربین های مشکل دار خدمات رایگان ارائه می کند.

کد مطلب 1675898

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