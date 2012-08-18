سه میلیارد ریال بن کتاب در نمایشگاه اردبیل توزیع می شود

منصور شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر متذکر شد: علاوه بر این در نمایشگاه امسال تخفیف 40 درصدی در نظر گرفته شده که 10 درصد متعلق به موسسه نمایشگاههای فرهنگی کشور، 10 درصد به وزارت ارشاد و مابقی به ناشر تعلق دارد.

وی افزود: برای استفاده از بن کتاب در محل نمایشگاه باجه هایی در نظر گرفته شده که اساتید دانشگاهی و دانشجویان با ارائه کارت می توانند از تخفیفات ویژه استفاده کنند.

شرفی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب اردبیل از دوم تا هشتم شهریور در محل نمایشگاههای بین المللی اردبیل برگزار خواهد شد، یادآور شد: در نمایشگاه امسال 220 ناشر و نمایندگی با 24 هزار عنوان کتاب در 140 غرفه حضور خواهند یافت.

وی نمایشگاه کتاب اردبیل را فرصت مناسبی برای ناشران استانی به منظور معرفی آثار دانست و تصریح کرد: از 27 ناشر بومی و استانی، 20 ناشر در نمایشگاه امسال ثبت نام کرده اند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان افزود: علاوه بر استقبال گسترده ناشران کشوری و ثبت نام حدود 500 ناشر، سه تعاونی نشر از استانهای کرمان، همدان و اصفهان برای حضور در فرصت نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.

برگزاری کارگاههای هم اندیشی برای اولین بار

وی علت انتخاب 220 ناشر از بین تعداد ثبت نامی را محدودیت فضای نمایشگاه عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر ناشران برجسته ای مانند امیر کبیر، اطلاعات، دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی، گاج، قلم چی، منشور دانش و آستان قدس رضوی حضور خود را اعلام کرده اند.

شرفی همچنین از جمله تمهیدات نمایشگاه کتاب اردبیل را برگزاری برنامه های جنبی از جمله ایستگاه قرآن، ایستگاه نقاشی و کارگاههای هم اندیشی و آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری برشمرد.

وی تصریح کرد: برگزاری کارگاه با موضوعات جنگ نرم، مهدویت و عرفانهای نوظهور، مهارتهای زندگی، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی و... از جمله ایده هایی است که امسال برای اولین بار اجرا می شود.

شرفی با بیان اینکه ساعت بازدید نمایشگاه 9 الی 12 قبل از ظهر و 16 الی 21 بعد از ظهر بوده و قابل تمدید می باشد، ادامه داد: به منظور تسهیل ایاب و ذهاب مراجعان 10 اتوبوس در نظر گرفته شده که در ایستگاههای مرکزی و حاشیه شهر مستقر خواهند شد.