20 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه پایانه نسیم شمال قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فرازمند راد در این باره اظهارداشت: احداث پایانه نسیم شمال به منظور جلوگیری از تردد اضافی، اتلاف وقت مسافران و نیز کاهش حجم مسافران برون شهری از پایانه آزادگان، از ابتدای سال جاری در دستور کار این سازمان قرار گرفت که تاکنون 20 درصد از عملیات اجرایی آن محقق شده است.

وی با اشاره به این که احداث پایانه نسیم شمال کمک شایانی در جابه جایی مسافران مسیر شمال کشور خواهد کرد، افزود: برای احداث این پایانه، دو هکتار زمین توسط واحد املاک منطقه یک شهرداری قزوین تملک و عملیات عمرانی آن آغاز شد که پیش بینی می شود اجرای این پروژه دو سال به طول انجامد.

فرازمند راد در پایان با اشاره به امکانات پایانه نسیم شمال بیان کرد: این پایانه دارای امکاناتی همچون جایگاه استقرار اتوبوس، مینی بوس، سواری و شرکت های مسافربری، غرفه فروش مواد غذایی و مورد نیاز، نمازخانه، توقفگاه و اتاق مادر و کودک است.